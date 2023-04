Se viene un año con bastantes objetivos, ¿cómo te encuentras deportivamente?

Creo que es un año increíble, bueno, un año con bastantes oportunidades. Santiago 2023 es uno de mis objetivos, pero mi objetivo más grande es ser la mejor del mundo, y para eso voy paso a paso, entrenando todos los días constantemente y nunca bajar la guardia porque para ser un deportista de alto rendimiento tienes que tener bastante disciplina y constancia.

El año pasado lograste subir tu ranking...

Sí, además que se viene primero los Juegos Mundiales, que es una entrada para que mi modalidad (longboard) pueda ser olímpica, entonces, quiero buscar esa clasificación, también a Santiago 2023 y poder seguir en el Tour Mundial este año para subir en el ranking. El año pasado subí del 17 al puesto 12. A la fecha estoy en el 2do puesto del ranking de Sudamérica, el primer lugar se lo lleva una brasileña que también está en el Tour Mundial de la WSL. Entonces, espero este año contar con el apoyo necesario para poder llegar a todos los eventos y seguir por ese camino. Es muy importante el apoyo y espero tenerlo para poder cumplir mi sueño de llevarme un campeonato mundial.

Hace poco FENTA decidió no continuar más con su antiguo entrenador (Osvaldo), ¿cómo van llevando la situación actualmente?

Hasta hace poco estuvimos como dos semanas sin entrenador, de ahí hubo una reunión hace poco donde la FENTA y presentó a su staff de entrenadores, así que ahora me toca entrenar duro con el nuevo entrenador que nos han colocado y sacarle el mayor provecho. Yo venía entrenando prácticamente todos los días de la semana, ahora con la FENTA entreno 4 días (3 horas al día) y los demás días sigo mi entrenamiento con Osvaldo. Yo no descanso, porque nosotros los deportistas de alto rendimiento no deberíamos entrenar solamente cuatro veces sino todos los días.

¿Dónde te encuentras entrenando?

Bueno, con FENTA dos veces en el sur y dos veces en Lima. Los demás días en la Costa Verde o también en el sur, dependiendo y adaptándonos a Osvaldo, tratamos de acomodarnos a él porque nos ayuda, y la idea es que sigamos entrenando.

¿Has pensado en entrenar fuera del país?

Sí, justamente, después del Mundial El Salvador, voy a hacer una clínica de Longboard junto a varias surfers latinas en Panamá. Entonces, va a ser increíble porque solamente es para mujeres, entonces todas las mujeres que quieran sumarse o ir están invitadas. Voy a en esto voy a estar compartiendo un poquito más para que las personas puedan venir a sumar y estar al lado de varias campeona latinas.

Se ha dado a conocer la situación que pasa por la FENTA y con ello una investigación...

Es muy lamentable lo que está pasando, pero es un tema que, en definitiva, voy a guardar mi opinión personal hasta que el gobierno y los entes encargados tengan una resolución contundente. Podría decir que extraño mis anteriores directivas, éramos del top 3 de las mejores federaciones del Perú de las más exitosas. Lo que sí puedo decir es que una directiva está siempre para apoyar a las nuevas generaciones y seguir impulsando a los atletas que van por buen camino y dando resultados. La federación debe estar para que crezca el deporte, para crear oportunidades y para difundir el deporte. Ahora me toca no solo hacer mi deporte, sino que pierdo mucho en hacer varias cosas extradeportivas.

¿Has mantenido comunicación con el IPD?

El presidente del IPD se comunicó conmigo, el señor de DINADAF (Dirección Nacional de Deporte Afiliado) también y ,en verdad, con ellos hay muy buena comunicación. Sería bueno que los directivos de la FENTA pongan más de su parte. Tenemos muchos campeonatos y confío en que el IPD va a seguir apoyándonos a nosotros con o sin Federación de una manera directa al deportista. Creo que, para ellos, es fundamental que el deportista no se vea afectado y he tenido un muy buen trato con los del IPD.

¿Se llegó a un acuerdo?

Tuve una reunión junto con el presidente del IPD, estuvieron los encargados de DINADAF también y su asesor. Le conté la problemática y, bueno, me escucharon, tomaron apuntes. Esperemos que tomen acción de lo que está pasando y que podamos estar a un buen nivel competitivo al momento de competir con otros países, creo que Perú y en la parte del surf tenemos tanto talento, creo que fuimos y somos de las federaciones más exitosas y siempre estamos trayendo medallas todo el rato.

A parte que el surf peruano es uno de los deportes más aplaudidos del país...

Sí, Daniella (Rosas) acaba de salir justamente tres veces campeonatos de Sudamérica, empatando ese récord con Analí (Gómez), entonces imagínate tenemos un montón de talento y hartas probabilidades, tanto de entrar a la olimpiadas y en los panamericanos. Entonces, creo que todos quisieran ser parte de una directiva tan exitosa como la de nosotros, pero hay que saber elegir bien a nuestros directivos. Nosotros los deportistas no podemos elegirlos porque eso los hacen los clubes de base, pero esperemos que algún día nosotros podamos también que nuestras opiniones importen. La verdad siempre sale la luz y si hay una una buena directiva, pues los resultados lo dicen.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.