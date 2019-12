HOY UFC EN VIVO | Ver, UFC 245 EN DIRECTO y ONLINE con Transmisión de FOX Sports y FOX Action desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. La estelar estará a cargo de Kamaru Usman vs. Colby Covington EN VIVO por el título peso wélter. También habrán dos cinturones más en juego: Max Holloway vs Alexander Volkanovski por el título pluma y Amanda Nunes vs De Randamie por el título gallo femenino.

El UFC 245 comenzará a las 8:00 pm con las preliminares; dos horas más tarde arrancará las estelares. Sigue las incidencias y resultados vía FOX Sports y FOX Action, al igual que por UFC Network, la plataforma streaming de la empresa de artes marciales mixtas.

El careo previo a la pelea

Así fue el careo del combate estelar del UFC 245. (Foto y video: UFC)

Sigue la pelea estelar del UFC 245, que se disputará este sábado 14 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La transmisión estará a cargo, para toda América Latina, de FOX Action desde las 10:00 de la noche (hora peruana). Amanda Nunes y Max Holloway también pelearán en este pay-per-view.

El nigeriano Kamaru Usman asume la primera defensa de su título peso wélter contra el estadounidense Colby Covington, ex campeón interino. Ambos peleadores chocarán en el combate principal del último evento numerado de la compañía del año.

“Yo juro, toda vez que pienso en esta pelea, la única manera que veo a él conmigo es en la lona, con su rostro cubierto de sangre. Tendrá muchos cortes en su rostro y sus ojos en mal estado, e intentará entender lo que está pasando. Habrá muchos médicos intentando reanimarlo”, advirtió Usman refiriéndose a Covington en la antesala de la esperada pelea del UFC 245.

Usman afronta el desafío luego de quince victorias y no pierde desde el año 2013, cuando sufrió su única derrota. Lo reta Covington, que está invicto a partir de 2015 y encadena con siete triunfos al hilo, los últimos cinco por decisión unánime.

