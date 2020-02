El UFC 247 tuvo un final controversial. Los jueces dieron como ganador a Jon Jones por decisión unánime (48-47, 48-47, 49-46) y así retuvo el título semipesado. Sin embargo, en las redes sociales y en el propio recinto texano, la gente estaba amarga. Hablaban incluso de un robo. Para ellos, Dominick Reyes había ganado. El luchador, que también perdió su invicto, no dudó en expresar su malestar en la conferencia de prensa.

“Siento que me han faltado el respeto. Uno de jueces ha marcado 49-46. ¿Quién se cree él? Me gustaría que tengamos una conversación”, declaró Reyes. Y agregó: “Yo sé que gané ese combate. Yo estuve en esa pelea. No necesito verla de nuevo. Hice que Jon Jones se viera como un humano".

Reyes también aseguró que se sintió como “el campeón de la gente” y afirmó que quiere volver a pelear con ‘Bones’. “Yo gané. Ahora voy a ir a mi casa, descansaré y tomaré algunas vacaciones. Luego, me sentaré y hablaré con Dana para hablar sobre mi futuro. Pero definitivamente quiero una revancha”, señaló.

“Cuando tengamos esa pelea, va a ser épico”, concluyó el luchador que llegaba a este combate con doce triunfos seguidos. Por su parte, con este resultado, Jon Jones sumó 26 victorias en su récord de artes marciales mixtas, con solo una derrota por descalificación.

