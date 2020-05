Justin Gaethje estará este sábado ante la pelea más importante de su carrera en el UFC 249. Y es que si vence a Tony Ferguson, no solo tendrá la oportunidad de pelear contra Khabib Nurmagomedov por la unificación de títulos de peso ligero, sino que acabará con la racha activa más larga del octágono, la de ‘Cucuy'.

Con 12 triunfos seguidos, desde 2013, Tony Ferguson es el peleador con la racha más larga en la actualidad en UFC. Solo ha perdido tres veces en su carrera, siendo la última vez 2012 y nunca ha sido noqueado.

Y si bien Gaethje ha prometido que será el primero en noquearlo, tambíen le ha pedido un inusual favor a Ferguson. En una reciente conferencia telefónica, ‘The Highlight’ le pidió al ‘Cucuy’ que le rompa la nariz.

“Necesito que me rompan la nariz (...) No he podido respirar por la nariz durante 12 años desde la lucha libre. Espero que uno de esos codos me rompa la nariz. Y UFC tendrá que pagar eso. Será una pelea emocionante", contó Gaethje.

Es que UFC cubre los gastos médicos de las lesiones sufridas durante las peleas oficiales de sus atletas. El pedido de Gaethje fue escuchado por Ferguson, quien tomó con agrado el comentario. “Me encanta”, respondió.

Ambos peleadores se mostraron respeto y dejaron en claro que buscarán hacer estallar el octágono. Eso sí, aclararon que ninguno de los dos aspira a causar un daño grave al otro, pero reconocen que este tipo de peleas les generará nuevas cicatrices.

“Una pelea es una pelea y la gente ama la violencia”, dijo Gaethje. “Eso es lo que mejor hacemos”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR