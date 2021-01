Aunque Conor McGregor se había propuesto enfocarse 100% en su regreso ante Dustin Poirier, una noticia judicial lo golpea en la previa del UFC 257. Y es que el irlandés afronta una batalla legal contra dos mujeres, quienes lo acusan de agresión y daños personales, lo que amenaza con empañar su esperada vuelta tras más de un año de ausencia.

La cadena irlandesa RTE informó que los abogados de las supuestas víctimas han presentado ante el Tribunal Superior de Dublín dos demandas separadas contra McGregor por “daños personales físicos”. Esto pese a que en los últimos meses trató de mejorar su imagen, que estuvo muy ‘manchada’ en su propio país.

El registro judicial indica que una de ellas ha realizado una declaración jurada, pero se desconocen más detalles al respecto, pues el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Según la RTE, otro hombre figura, junto a McGregor, como demandado en este juicio, para el que aún no se ha fijado fecha.

Este problema vuelve a sacar a la luz el pasado controversial de la figura de UFC, que no solo es noticia dentro del octágono. En 2019, The New York Times aseguró que la Policía irlandesa investigaba a ‘The Notorious’.

Esto debido a la supuesta agresión sexual cometida a una mujer en un hotel en Dublín en diciembre de 2018 y por la cual fue arrestado un mes después para ser interrogado.

El excampeón de peso ligero y pluma de UFC, que es uno de los mejor pagados del mundo, también indignó a muchos de sus compatriotas cuando salió a la luz un video suyo en un bar en Dublín. En la cinta se vio cómo McGregor le propinó un puñetazo a un anciano, tras mantener un altercado verbal.