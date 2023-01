Este sábado 21 de enero se llevará a cabo el UFC 283 en el Jeunesse Arena de la ciudad de Río de Janeiro en Brasil, con la pelea estelar entre Glover Teixeira vs. Jamahal Hill por el título vacante semipesado. El enfrentamiento inicia a las 7:00 p.m. (hora de México), 8:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador) y las 10:00 p.m. (hora de Argentina, Chile y Uruguay). La transmisión estará a cargo de Star Plus para Latinoamérica, además, en Argentina y México se podrá ver por Fox Sports Premium. Sigue toda la información sobre el evento de la Ultimate Fighting Championship, revisa la cartelera completa, horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún detalle.

Cartelera del UFC 282

Cartelera Preliminar

Mauricio Rua vs. Ihor Potieria (Peso Semicompleto)

Daniel Marcos vs. Saimon Oliveira (Peso Gallo)

Luan Lacerda vs. Cody Stamann (Peso Gallo)

Thiago Moises vs. Melquizael Costa (Peso Ligero)

Gregory Rodrigues vs. Brunno Ferreira (Peso Mediano)

Terrance McKinney vs. Ismael Bonfim (Peso Liviano)

Mounir Lazzez vs. Gabriel Bonfim (Peso Wélter)

Cartelera Principal

Glover Teixeira vs. Jamahal Hill, por el título vacante semipesado

Deiveson Figueiredo vs. Brandon Moreno, por el título peso mosca

Jessica Andrade vs. Lauren Murphy (Peso Mosca)

Gilbert Burns vs. Neil Magny (Peso Wélter)

Paul Craig vs. Johnny Walker (Peso Semicompleto)

Horarios del UFC 283

7:00 p.m. - México

8:00 p.m. - Perú, Colombia y Ecuador

8:00 p.m. - Estados Unidos (hora del este)

9:00 p.m - Venezuela y Bolivia

10:00 p.m. - Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina

2:00 p.m - España (domingo 22 de enero)





