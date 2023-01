En septiembre del año pasado y luego de casi tres años de inactividad, el peleador peruano de 29 años dominó con autoridad a Brandon Lewis en el Dana White’s Contender Series, evento organizado por el mismo presidente de UFC para captar nuevos talentos, y se hizo acreedor de uno de los contratos de esa noche. Era el primer paso que tanto anhelaba, entrar a la organización de MMA más famosa.

Y este sábado, ‘Soncora’ dará otro gran paso, el de su debut. El peruano tendrá su primer pelea oficial en el octágono ante el brasileño Saimon Oliveira (18-4) en el UFC 283, que se realizará en Río de Janeiro. Marcos estará cara a cara con un rival, que al igual que él entró por el evento de Dana White, pero que ya acumula una derrota en la organización. Y a poco de tan importante día, el representante nacional, que compite en peso gallo (61 kilos) conversó con Depor para conocer detalles de su preparación y lo que veremos la noche del sábado.

¿Cómo ha sido el campamento para tu pelea del sábado?

El campamento que he tenido ha sido muy bueno. He tenido una mejor preparación, ya que la última vez en mi pelea tuve un pequeño accidente, un corte en la cabeza manejando un scooter. Ahora me cuidé mucho más. Sigo entrenando en American Combat Gym, lo que es MMA; también he complementado mucho con IHP, que es con Juan Carlos Santana, donde hago el entrenamiento físico, el entrenamiento de fuerza. He estado también entrenando muy duro el muay thai, con mi coach de Miami, Gregory Choplin. Este es un campamento bien diferente al otro, el otro tuve más tiempo. Ahora sabía que UFC me iba a llamar en cualquier momento. Esto es así, esto es un trabajo de día a día. Estuve preparado para el llamado y se hizo faltando un mes para la pelea del UFC 283. No estaban mis planes pelear [ahora], pero yo siempre estoy listo. Entonces, me dijeron y lo hicimos. He trabajado demasiado algunas características que vi en mi pelea anterior, que sentí que podía mejorar. Hice un campamento muy bueno.

¿Tu campamento ha sido netamente en Estados Unidos?

Mi campamento se ha desarrollado en el sur de la Florida, en American Combat Gym, en IHP, y con mi coach Gregory Choplin de Miami. Con ellos tres hemos estado trabajando muy duro. He estado trabajando algo diferente que son las terapias con mi amigo Enrique, que es muy bueno. Le he dado el 100 % a este campamento, a la forma de recuperarme, a la forma de comer, a la forma de entrenar diferente y con más inteligencia. Cada campamento va subiendo de nivel, va subiendo tu forma de pensar y eso es lo que va a sobresalir.

¿Qué sabes sobre tu rival, Saimon Oliveira?

Con todo mi equipo nos juntamos, nos pudimos reunir para ver la forma de pelear, él ya peleó en UFC. Hemos trabajado para la pelea, para varias opciones. Si no se da una opción, se da otra. Como lo digo, soy una persona muy variada. Me gusta pelear arriba, si es en ras del piso, también. Estoy enfocado para pelear en las dos circunstancias y también en hacer variaciones. Cada peleador tiene lo suyo, cada pelea es diferente, todas las peleas no son iguales. Para mí, una pelea es un campeonato mundial. Cada pelea para seguir escalando. Quiero ser campeón del mundo. Yo lo puedo lograr. Tengo la mente del campeón, tengo las características, tengo el potencial y nada. Entonces, voy a salir a hacer el trabajo que vengo haciendo aquí. Solamente, en la jaula entran dos personas, él y yo, y yo estoy fuerte mentalmente y físicamente, y sé que la pelea se va a dar de la mejor manera. Es una pelea de campeonato y estoy listo para salir y demoler.

Será tu primera pelea de visita con público ¿Influye en algo eso?

Cada uno se deja influenciar. Cada persona piensa diferente. Como lo digo, nadie se va a meter en la jaula. Solamente vamos a estar dos personas dentro de la jaula y voy a salir a hacer mi trabajo. No estoy mentalizado en que me digan algo, es normal cuando estás de visitan, pasan estas cosas. La mente la tengo fuerte, creo mucho en mi equipo, creo mucho en mi trabajo, creo mucho en Dios y nadie me podrá quitar esas ganas de salir y demostrar al mundo que estoy hecho para grandes cosas.

Oliveira será tu cuarto rival brasileño en tu carrera, ¿te sirve de experiencia haberle ganado a los otros tres en el pasado?

No lo he pensado de esa forma. Para mí, estar aquí es un objetivo logrado, en la UFC. Yo lo veo a todos por igual; no lo veo por países. Lo veo como un oponente al que tengo que salir a ganar y demoler, no lo veo si es de Brasil. Si lo veo de esa forma la mente cambia, cada uno tiene una forma de ver las cosas y yo mi forma de ver es que es un oponente, entramos a la jaula él y yo, no he pensado si estoy de visita ni nada por el estilo. Tengo a mis profesores que están yendo, Charles Rosa, Héctor Iberico (coach de ‘Los Perros Sarnosos’, Renato ‘Tanque’ Puente y también a Daniel ‘Dinamita’ Vasquez. La pelea se tiene que dar donde se tenga que dar.

¿Cuánto pesa el factor psicológico a puertas de un debut en UFC?

Lo manejo mucho entrenando en IHP con Juan Carlos Santana, para mí él es el mejor coach de entrenamiento físico en Florida; me prepara psicológicamente y físicamente. Hacemos un circuito muy explosivo que se asimila a todas las características de la pelea. Las circunstancias que puedo tener, los nervios, es algo increíble porque es la primera vez que siento la asimilación a una pelea y entonces para mí es muy bueno, voy a entrar enfocado, son cosas que pasan la parte psicológica y mental. Yo me siento bien psicológicamente, estoy muy fuerte, he trabajado duro para llegar aquí. Hace un año dejé a mi familia para cumplir mis sueños. Se cumple un año el 19 enero. En Brasil voy a salir a hacer mi trabajo y terminarlo de la mejor manera. Estoy listo para pelear los tres rounds si se tienen que dar. Estoy listo para salir a noquear, salir a hacer un ground and pound, estoy listo para todo.

¿Cómo esperas que se dé la pelea? Como tú prevés que pueda salir?

No espero nada de él, solo espero que se dé la pelea como se tiene que dar. Estoy listo, no estoy pensando si se da arriba abajo, se tiene que dar como se tenga que dar. Estoy listo para donde se tenga que dar. Me veo sólo enfocado en ganar y ser diferente en la jaula, ser mejor que la vez pasada.

¿Qué veremos de ti el sábado?

Una persona muy hambrienta. Soy un perro, tengo mucha hambre. Pasé muchas circunstancias, entonces estoy con mucha hambre. Siempre pensando inteligente con Dios y verán a un perro de Perú que tiene mucha hambre y que va a salir a demostrar al mundo que con trabajo duro se puede hacer todo, que no existe lo imposible. Existe siempre lo posible.

¿Qué significa para ti esta pelea?

Sí, claro, es la pelea que tanto he soñado. Pasar por la circunstancia que pasé y el sacrificio que tuvo que hacer para llegar aquí y demostrar a todo el mundo que estoy hecho para esto es perfecto. Esto es algo que se tiene dar sí o sí. Esta es la pelea que tanto esperé, quiero demostrar que el trabajo duro siempre trae recompensas tarde o temprano.

En un escenario ideal, ¿cómo te gustaría finalizar a tu rival?

Lo más rápido posible, un nocaut, un ground and pound, sería bueno. Y lo va a hacer, como se tiene que dar la victoria, se dará.

Tu debut es el primer paso para tu gran objetivo, el ser campeón...

Por supuesto. Yo estoy aquí, lo dije desde la primera vez, quiero ser el campeón del mundo. ¿Cuál es la diferencia con los otros campeones? Todos tienen piernas, brazos, todos entrenan duro. Entonces, si yo quiero ser campeón, tengo que hacer más sacrificios y estoy dispuesto a hacerlo. Para mí no existe un pero, estuve tres años sin pelear. Ya fue mucho, entonces no puedo parar. Este es mi momento, es lo que tanto espere. Entonces, a trabajar duro todo lo que se pueda.









