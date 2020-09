Desde que acabo su contrato con WWE, el nombre de Brock Lesnar ha sonado en todos lados: desde All Elite Wrestling hasta un regreso a las artes marciales mixtas. La idea de que la ‘Bestia’ vuelva a entrar a la jaula tomó algo de fuerza tras un posible interés de UFC y Bellator.

Sin embargo, luego de ciertos rumores, Dana White terminó por prácticamente descartar el regreso de la ‘Bestia Encarnada’. Así lo reveló en una reciente entrevista con TMZ Sports.

“No he conversado con Lesnar. Claro, me gustaría saber como él y su familia están. Tuvo una carrera larga y ajetreada. Él llegó y se coronó campeón peso completo, gano mucho dinero. Simplemente, no lo veo regresando a UFC, más con una edad avanzada”, declaró White.

Con 43 años, Lesnar no pelea en un octágono desde 2016, cuando enfrentó a Mark Hunt en el UFC 200. Si bien esa vez ganó la pelea de forma unánime, el resultado posteriormente cambió a ‘No Contest’ tras dar positivo a un examen antidoping.

Hace dos años, su nombre volvió a involucrarse en UFC luego de subir al octágono y empujar a Daniel Cormier, quien acababa de destronar a Stipe Miocic como campeón pesado. Lejos de una oferta real, su intervención quedó solo en anécdota.

Incluso, meses atrás, Jon Jones también lo retó, pero solo quedó en idea, pues Brock Lesnar en ese momento tenía contrato con WWE. Su actual récord en MMA es de cinco victorias, tres derrotas y un ‘No Contest’.