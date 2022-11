El también llamado ‘Príncipe de Perú' se ha hecho notar en la organización a punta de sacrificio, disciplina y muchas ‘palancas a las rodillas’ (kneebar). Puelles, un especialista en el grappling (lucha de suelo) ha conseguido cinco victorias seguidas en UFC, tres de ellas bajo dicha modalidad (kneebar) y ante peleadores cada vez más importantes: el último la leyenda Clay Guida en abril.

Su más reciente triunfo lo puso en una gran posición y no la desaprovechó: pidió un peleador ranqueado para su siguiente combate, y su deseo se le cumplió. Este sábado, el peruano enfrentará al neozelandés Dan Hooker (32 años), puesto 12 de la categoría ligero y uno de los rostros más conocidos, en la cartelera estelar del UFC 281 en el Madison Square Garden de Nueva York.

Puelles buscará su sexta victoria al hilo ante ‘The Hangman’, un peleador que ha enfrentado a los mejores de la división (incluido el reciente campeón Islam Makachev). Eso sí, Hooker llega de dos derrotas seguidas, por lo que Claudio intentará aprovechar ese bajón y meterse al top 15. Depor conversó con el nacional para conocer todos los detalles y lo que espera de su gran combate.

¿Cómo te vienes preparando para esta pelea?

Entrenando fuerte. De verdad que entrenando bastante fuerte, concentrado, tranquilo y feliz, sobre todo de tener una oportunidad tan bonita de representar a Perú en una cartelera importante. Ser parte de una cartelera principal es algo que todo peleador quiere ir, es ir ascendiendo y subiendo y estar en los eventos más importantes del mundo.

¿Cómo así surgió esta pelea? ¿Cómo te dicen que pelearás contra Dan Hooker?

Estuve esperando, después de pelear con Clay en abril, que me den noticias de mi próxima pelea. Me dijeron que me iban a dar un peleador ranqueado, escuché que me iban a dar un par de nombres distintos, pero al final no me mandaron ningún contrato. Finalmente, después de muchos meses me ofrecieron la pelea con Dan Hooker; obviamente la tomé sin pensarlo dos veces. Se vino una oportunidad así y no pude rechazarla. Tengo como la tarea de representar al país en un evento súper importante, y que suerte que es lo que más me gusta hacer.

¿Fuiste tú quien pidió como rival a Hooker?

Sí [lo pedí]. Pero no sólo lo pedí a él, sino a algunos más. Pero él es como uno de los que más me interesaba y con mi mánager lo conversamos. Pensamos que iba a ser mucho antes [la pelea], lo pensamos para agosto. Él ha peleado con casi toda la categoría, contra muchos de los tops. Se dio la pelea que tanto quería.

Será la primera vez que te enfrentes a un ranqueado de la división, ¿cómo tomas esto?

Lo tomo bien. Sé que tarde o temprano iba a llegar. Lo pedí muchas veces, pelear alguien ranqueado, hice mi campaña para ver si me lo daban y al final se dio. Después ya de varias victorias seguidas, es el paso a seguir, enfrentarse a los mejores del mundo, ya toca.

Hooker es un nombre importante en UFC, ¿Cómo contrarrestar esa experiencia, ya que se ha enfrentado a los más ranqueados?

Él tiene eso por su lado, él sabe que yo traigo más hambre, juventud, él tiene eso claro. Yo tengo claro que él tiene su experiencia. Creo que lo importante es lo que uno puede ofrecer, sus armas y en llevar la estrategia correcta ese día, más que enfocarse en el rival o en su experiencia. Creo que todos empezamos por algún lugar ¿Cómo contrarrestarlo? Él se hizo un camino, estuvo en el top 5, ahora ha ido bajando, yo estoy subiendo y posiblemente me toque sacarlo del ranking, o lo que pase después de la pelea.

Imagino que en su momento ya has visto peleas de Hooker, al ser un nombre conocido, ¿es más accesible decodificar su estrategia?

Sí, claro, ya lo había visto pelear mucho antes de saber que pelearía con él. He visto peleas suyas cuando le ha tocado peleas importantes. Me parece un peleador interesante, tiene una buena personalidad. ya lo conocía. Obviamente, después de que acepté la pelea con él, también lo estudié un poco más a fondo. Ahora ya el trabajo está hecho.

¿Cómo crees que se dé la pelea, estás listo para ir a cualquier ámbito?

Creo que él va a intentar pelear a larga distancia, creo que no es un secreto. Intentará pelear a distancia y yo acortarla. No tengo para que mentir ni decir otra cosa, él intentará eso, creo que es la única forma de intentar ganarme. Ir abajo no le conviene, aunque si lo hace a mí me convendría. A menos que confíe en su grappling, no le conviene ir al piso conmigo, no creo que a Dan Hooker le convenga eso.

Ya tu nombre es símbolo de palanca a la rodilla, ¿es probable que Hooker no intente llevarte al suelo?

Si, aunque hay algunos grapplers en el top 15 que son muy buenos, que respeto el nivel que tiene, pero Dan Hooker no es conocido por su grappler, no digo que su grappling sea malo, pero no es un experto en esa área, lo suyo es más el striking. Es un kickboxer bueno es largo, alto, tiene sus armas.

En la previa contra Clay Guida, decías que esa era la pelea más importante de tu vida, ahora contra Hooker, ¿qué decir? ¿A partir de ahora cada pelea será la más importante, porque cada una es un escalón más arriba?

Sí, yo creo que va a llegar el momento que alguna pelea no sea la más importante, pero ahorita como estoy en una racha que voy subiendo, sí esta pelea va a ser la más importante [de mi carrera]. Creo que Clay [Guida] tiene un poco más de nombre por lo de leyenda, pero Hooker aún es joven, todavía tiene cosas por hacer. Posiblemente, esta pelea es más grande, porque Hooker está ranqueado; Guida no lo estaba cuando peleamos.

¿Esta es la pelea y la victoria que necesitas para entrar al top 15 de la división?

Sí, claro. Hooker está ranqueado en el puesto 12, si le gano puedo entrar a puesto 14, 13 o hasta 12.

Sobre el evento en sí vas a pelear en el mítico Madison Square Garden, cuna de los deportes de contacto, ¿es la primera vez estarás ahí?

Es la primera vez que voy a pelear ahí y será la primera vez que pelee con público desde 2019. Tomo bien este momento, estoy contento de pelear en un lugar tan emblemático, un lugar que tiene tanta historia, donde ha peleado mucho de los mejores boxeadores del mundo.

¿Vas a volver a pelear con público desde el 2019, como tomas ese factor?

Va a estar bueno, hace tiempo que quería volver a pelear con público. Estaba esperando que me den un lugar que no sea el Apex de Las Vegas, que es chévere, hay un pequeño público, pero uno quiere dar espectáculo de la gente y escuchar a los fanáticos latinos, porque en el Apex, todo lo que he escuchado, es gente hablando en inglés, y uno quiere escuchar a su gente, ver la bandera peruana en el público. Todas esas cosas motivas

Ya tu nombre no solo representa al Perú, sino a la comunidad latina que siempre busca nuevos rostros...

Exacto son cosas que uno se va dando cuenta con la experiencia. La última vez que pelee con público fue en México en 2019 y me di cuenta que me apoyaban un montón, yo pensaba que no, porque la primera vez que pele en UFC [mi debut], yo peleé en ese escenario contra un mexicano y ahí si el apoyo para mí fue nulo, porque estaba ante un local. Pero no me esperaba eso en 2019, cuando peleé contra un brasileño, me apoyaron mucho, me dio alegría, no esperé pasarla tan bien en esa arena, después de haber tenido una derrota en ese mismo lugar.

Entras también por primera vez a una cartelera estelar de un evento numerado de la UFC...

Bueno, sí, es bastante grande. No he visto muchos latinos con una oportunidad así, salvo Chito [Vera], Brandon [Moreno], Pantera [Yair Rodríguez]. Irene Aldana o Alexa Grasso han estelarizado un Fight Night, pero estar en una cartelera estar es una tarea bastante chévere, estoy cumpliendo mis metas, estoy haciendo las cosas bien, me están dando una exposición tan grande.

El momento que vives es sin duda premio a tu esfuerzo…

Exacto. Me demoro un poco en encontrar esto, por algunas lesiones, cosas de la vida que pasaron, pero finalmente coseché estas cinco victorias, me esforcé, vine a Estados unidos, empecé a hacer las cosas más fuertes, pedí las cosas también que quería y conseguí lo de ser comentarista [en UFC], estar en un buen gimnasio y ahora se me ha dado esta oportunidad y también voy a aprovecharlo, y cuando gane voy a pedir las siguientes cosas que quiero.

¿Cómo te gustaría vencer a Hooker?

Claro. Si se puede ganar por sumisión, por kneebar, agrandar mi récord. Obviamente, lo elegiría, sería increíble. Sé que puede pasar, si se confía un poquito en el grappling, podría agarrarlo. Pero cualquier tipo de victoria estaría bueno, si llega una decisión, también voy a estar contento.





