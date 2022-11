Aquella temporada, Marcos Calderón logró el primer lugar en la fase regular del Campeonato Descentralizado, luego de ganar 19 de los 34 partidos que disputó, empatar 12 y perder apenas tres. Con ello, pasó a disputar la liguilla final del torneo peruano, donde se enfrentó a Alfonso Ugarte, Universitario de Deportes, Melgar, Juan Aurich y Deportivo Junín.

Nuevamente ocupó la posición más alta de la tabla, quedándose con el trofeo: el número 15 en la historia del equipo victoriano y el primero que se festejó en el estadio Matute. Este evento se desarrolló el 25 de febrero de 1975: el Alejandro Villanueva recibió alrededor de 30 mil hinchas, quienes esperaban un empate para campeonar y fueron sorprendidos por una victoria 3-1 sobre Alfonso Ugarte de Puno por la fecha 4 del hexagonal -una jornada antes de que finalice esta etapa.

Augusto Palacios fue una de las figuras del compromiso con dos anotaciones, mientras que el tercero lo puso Andrés Zegarra. Jesús Arias descontó para la visita. Ese equipo ‘blanquiazul’ contaba con figuras de peso como César Cueto, José ‘Patrón’ Velásquez, Jaime Duarte y José ‘Caíco’ Gonzáles.

Año Técnico País 1977 Juan Eduardo Hohberg Uruguay 1978 Juan Eduardo Hohberg Uruguay 1997 Jorge Luis Pinto Colombia 2001 Bernabé Herráez España 2003 Gustavo Costas Argentina 2004 Gustavo Costas Argentina 2006 Gerardo Pelusso Uruguay 2017 Pablo Bengoechea Uruguay 2021 Carlos Bustos Argentina

Este resultado le permitió a Calderón quedarse un año más en el club. Año (1976) en el que ganó la Copa Simón Bolívar organizado por la Federación Venezolana de Fútbol: el único título internacional de Alianza.

Desde aquella vez, los nueve torneos locales que ha ganado Alianza han sido al mando de técnicos extranjeros. Por lo que ‘Chicho’ Salas tendrá en sus manos la oportunidad de romper con la ‘mala racha’ esta semana cuando enfrente a Melgar en las finales por la Liga 1 2022. ¿Será posible?

A continuación, haremos un repaso de las glorias de Alianza Lima desde Marcos Calderón hasta Guillermo Salas. ¿Quiénes fueron los estrategas con títulos? ¿En qué años saborearon la gloria y cómo fue?

47 años de títulos ‘extranjeros’

Tres años después de levantar un título con Universitario de Deportes (1974), Juan Eduardo Hohberg, abuelo de Alejandro Hohberg, llegó a La Victoria para dirigir a Alianza Lima, tras la salida del técnico Mario ‘Foca’ Gonzalez por bajos resultados. El uruguayo debutó un 25 de septiembre de 1977 con empate 1-1 contra Defensor Lima en Matute. En su segundo partido obtuvo otro marcador 1-1 en casa con Melgar. En apenas dos fechas las sensaciones hacia su persona eran bajas. Y el hincha blanquiazul comenzaba a mirar de lejos el título nacional.

Sin embargo, en su tercer encuentro llegó el destape. Alianza goleó 6-2 a Unión Huaral con dos ‘hat trick’ de Freddy Ravello y Hugo Sotil. La buena ‘racha’ continuó. Alianza no ganó la etapa regular, pero en la liguilla se hizo fuerte. Con dos triunfos históricos sobre Universitario en Matute (6-1 y 3-4), dio la primera de sus dos vueltas olímpicas. Debido a que en 1978 la historia se repetiría.

Los blanquiazules quedaron primeros en un formato de 16 equipos que se enfrentaban todos contra todos. Disputaron 30 partidos, ganaron 20, empataron cuatro y perdieron seis. La consagración del bicampeonato ocurrió el 21 de enero de 1979, con triunfo 2-0 sobre Atlético Chalaco. En tanto, ese mismo año, en la Copa Libertadores quedaron terceros. El uruguayo se despidió antes de la Libertadores de 1979.

Alianza Lima se coronó campeón en 1975. (Foto: Historial Blanquiazul)

El último título de Alianza del Siglo XX fue al mando del colombiano Jorge Luis Pinto. El 5 de noviembre de 1997, el equipo ‘íntimo’ rompió una ‘mala racha’ de 18 años sin poder campeonar en el torneo local y acompañado de la mayor tragedia del fútbol peruano: la desgracia del Fokker que acabó con una generación de jóvenes jugadores que en ese momento lideraban nuestro balompié.

Con Pinto, Alianza ganó el torneo Apertura, tras lograr 30 puntos en 13 partidos, perdiendo en solo una oportunidad. En el Clausura la historia se repitió, logrando la consagración del campeonato en la penúltima fecha de visita ante Atlético Torino (5-0).

Este fue el primer título de Pinto como técnico. Antes de llegar a Matute dirigió a Millonarios, Santa Fe, Unión Magdalena y Deportivo Cali, todos equipos de su país pero no pudo consagrarse. En tanto, con Alianza tuvo dos periodos: 1997-1988 y 1999-2000.

Jorge Luis Pinto sacó campeón a Alianza Lima en 1997. (GEC)

Año 2001. Bernabé Herráez se presentó como técnico de Alianza Lima en la noche del 27 de septiembre de 2001 mediante una conferencia de prensa y ese mismo año conseguiría el título nacional que lo llevaría a la historia como el último europeo en ganar un título en Perú.

Sin embargo, a pesar del campeonato, no renovó. ¿Qué ocurrió? La definición se da tras ganarle a Cienciano en el Cusco por los playoff, pero los resultados del Clausura fueron negativos: Alianza quedó penúltimo. De hecho, los ‘íntimos’ llegan a esta instancia del torneo peruano, tras ganar el Apertura con Paulo Autori.

“Esto ha sido un curso acelerado de tres meses de supervivencia futbolística”, fueron las últimas palabras de Bernabé Herráez como técnico de Alianza Lima. Nunca más volvió a dirigir en la primera división de ningún país.

Alianza Lima se consagró campeón en el 2001, año de su centenario. (GEC)

Gustavo Costas tuvo dos periodos en Alianza Lima. La primera vez entre 2003 y 2004 cuando consiguió el bicampeonato tras vencer a Sporting Cristal en ambas ocasiones. Y la segunda, entre el 2009 y 2011, logrando en su primer año el subcampeonato, tras perder frente al clásico rival Universitario de Deportes.

El argentino también es recordado por su importante participación internacional en la Copa Libertadores 2010, donde alcanzó los octavos de final, siendo su victoria más importante la goleada por 4-1 a Estudiantes de La Plata, vigente campeón del torneo y que meses atrás había disputado la final del Mundial de Clubes al Barcelona de Pep Guardiola.

Su último partido con Alianza fue el 21 de mayo del 2011 ante Sport Boys. ¿El resultado? Una goleada a favor por 5-0 en el estadio Miguel Grau. Para los ‘Íntimos’ anotaron Roberto Ovelar, Leonardo Castro, Luis Trujillo y Hernán Peirone, quien marcó un doblete.

El argentino Gustavo Costas y el peruano Juan Reynoso fueron los entrenadores en la final de 2009. (Foto: Lino Chipana / Archivo El Comercio)

En el 2006, Gerardo Pelusso logró festejar con los blanquiazules, tras vencer en la final de vuelta a Cienciano del Cusco por 3-1 en el Estadio Matute, siendo uno de los días más recordados en la historia ‘íntima’.

Alianza Lima había ganado el Torneo Apertura, enfrentándose en la definición a los Cusqueños que en la final del Clausura -quedaron empatados- vencieron a Universitario de Deportes por 1-2.

En la ida, en el estadio Garcilaso de la Vega, un gol de Miguel Mostto puso ventaja, pero en Matute Ernesto Arakaki, Carlos Lugo y Flavio Maestri se encargaron de cerrar el campeonato.

El uruguayo llegó a La Victoria tras una de las peores campañas de Alianza (2005), donde los blanquiazules quedaron séptimos en la tabla acumulada y antepenúltimos en el Clausura.

Gerardo Peluso sacó a Alianza Lima campeón en la temporada 2006. (GEC)

Pablo Bengoechea es uno de los técnicos más recordados por el hincha de Alianza Lima de los últimos tiempos. Con Pablo al mando, el cuadro de La Victoria se consagró tanto en el Torneo Apertura como en el Torneo Clausura durante la temporada 2017, siendo de esta manera campeón directo.

Para la temporada 2018, Bengoechea renueva su vínculo contractual con Alianza Lima. Aquel año llegó nuevamente a la final nacional, aunque perdió ante Sporting Cristal. Clasificó a la Copa Libertadores, pero decidió dejar el equipo.

En el 2019, es presentado nuevamente en la institución, tras la renuncia de Miguel Ángel Russo. Llegó a la final, donde Deportivo Binacional se quedó con el trofeo. En el 2020, el 8 de marzo, renuncia tras perder el clásico frente a Universitario de Deportes por 2-0 en el estadio Monumental.

Aún así, el uruguayo es recordado por el hincha por la regularidad que llegó a sostener, a pesar de que perdió en dos finales. El 2021 fue nuevamente tentado por el club, pero se mantuvo en Peñarol, donde actualmente ocupa un cargo de directivo.

Pablo Bengoechea llevó a Alianza Lima al título nacional del fútbol peruano el 2017. (Foto: Liga de Fútbol Profesional)

Finalmente, el argentino Carlos Bustos. El estratega llegó en el momento más complicado del club: el 2021 jugaría la Segunda División. No obstante, los planes cambiaron y finalmente Alianza Lima se mantuvo en la máxima categoría. Al inicio, los resultados no lo acompañaron. El plantel que conformó fue pensando en la Liga 2, más no en la Liga 1. No obstante, con el paso del tiempo el equipo se fue consolidando y mostrando un mejor performance.

Fue así como culminó el año siendo campeón de la Fase 2, campeón nacional y segundo del acumulado: en 26 partidos apenas perdieron 2 y fueron el equipo que menos goles recibió en el año 17. El 2022 no fue malo para el DT. Pero, el desenvolvimiento de Alianza no fue el esperado y fue reemplazado en la fecha 9 del Torneo Clausura.

Cabe resaltar que durante este periodo de tiempo, Alianza ha tenido 17 técnicos peruanos (oficiales e interinos) . Entre los que destacan los nombres de Teófilo Cubillas, Miguel Company, Julio César Uribe, Jaime Duarte, Wilmar Valencia, Roberto Chale, José Soto, Francisco Pizarro, Juan Jayo, Roberto Mosquera, entre otros.

Alianza Lima fue el campeón de la Liga 1 2021. (Foto: Liga 1)





