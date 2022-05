Claudio Puelles es, hoy por hoy, nuestro único representante en el octágono más famoso del mundo. El ‘Niño’ –o también llamado el ‘Príncipe de Perú’– carga sobre sus hombros la responsabilidad de seguir dejando en alto la bandera bicolor en la UFC. Y hasta el momento todo va saliendo a la perfección. Con 26 años, el nacional ha logrado escalar de forma notoria en la división de peso ligero (70 kilos).

Lleva cinco triunfos consecutivos, teniendo una de las rachas activas más importantes de la categoría. Y su última victoria hizo que se robara todas las miradas al someter con una ‘palanca de rodilla’ a la leyenda Clay Guida, veterano de casi 60 peleas. A raíz de su buen momento, conoce cinco historias de Claudio Puelles: sus inicios, su debut profesional, la vez que conoció a su ídolo y como así decidió irse a vivir a Estados Unidos.

Su primer acercamiento: una pelea de Kina Malpartida

En 2009, Claudio, con 13 años, fue a ver la pelea de Kina Malpartida en el coliseo Dibós, era la primera vez que se relacionaba con los deportes de contacto. Quedó fascinado por la victoria de Kina por nocaut técnico ante la brasileña Halana dos Santos y más al ver el stand de artículos deportivos a las afueras del evento. Cuando Claudio vio los implementos deportivos quedó sorprendido, sin saber mucho quería practicarlo. Agarró un folleto de una academia de muay thai y la miraba todos los días luego de regresar del colegio (estaba en primero de secundaria).

La academia estaba lejos de su casa y se demoró como tres meses en convencer a su mamá para que lo lleve. Al fin lo consiguió. Si bien no entrenaba mucho, dos o tres veces por semana, trataba de quedarse dos clases seguidas y ver videos de YouTube. “Decía que quería ser peleador profesional. Obviamente, no tenía la menor idea de lo que implicaba serlo, yo quería ser peleador de la UFC. La academia donde estaba era de muay thai y no tenía idea de lo que era el jiu jitsu, la lucha libre, no tenía idea de nada, pero quería pelear en la jaula. Solo entrenaba poquito muay thai. Eso fue lo primero que hice en el deporte”, recordó.

Del colegio a la jaula profesional

Con 17 años y estando aún en el colegio, Claudio Puelles debutó como peleador profesional. Ya tenía cinco peleas amateurs y venía buscando su primera pelea profesional desde hacía un año atrás. Recuerda que durante su primera pelea amateur, a los 16 años, le ofrecieron una pelea por un título (amateur), el combate iba a formar parte de una cartelera profesional (en las preliminares). Le dijeron que el rival era duro y aceptó. Luego de ello se enteró que el organizador de dicho evento también tenía un semillero en su academia, dicho semillero era tres semanas antes del evento pactado, pero Puelles buscó también pelear ahí.

“El organizador no quería, porque ya estaba pactado en una cartelera profesional. Me dijo si quieres puedes pelear pero si pierdes ya no hay cinturón. Fui y gané las dos peleas, gané en el semillero y el cinturón amateur tres semanas después”, contó Claudio. Después de ello, buscó la pelea profesional, pero en su academia no querían que aún debutara. Pasó el tiempo y con 17 años conoció a Iván Iberico. El ‘Pitbull’ vio sus condiciones y al poco tiempo lo hizo profesional, ganó su primer combate por sumisión el 17 de julio de 2013 en la segunda edición del 300 Sparta (ante Angel Alvarez).

“Mi familia no sabía la diferencia entre amateur y profesional, solo les dije que me iban a pagar. Tras la victoria, era un sueño me moría de ganas por ganar profesionalmente, fue un gran evento y fue un sueño debutar profesionalmente, lo estuve esperando tanto tiempo. Hasta ese momento era lo mejor que me había pasado”, nos comenta el peleador nacional sobre su debut profesional.

Cara a cara con su ídolo

Claudio tenía cerca de un año como peleador profesional y tuvo la gran oportunidad de hablar por unos instantes con Jon Jones. En 2014, ‘Bones’, quien estaba en todo su apogeo en la UFC, llegó a Perú gracias a una marca de vitaminas y suplementos deportivos. El campeón semipesado del mundo se iba a presentar en el Inka FC (evento del ‘Pitbull’ Iberico) y Claudio (alumno de Iván) fue al aeropuerto a buscarlo para sacarle unas declaraciones para el evento.

El video, subido a YouTube, nos muestra a un joven Claudio Puelles totalmente sorprendido por estar frente a frente con su ídolo. Los nervios le jugaron una mala pasada y solo le hizo una pregunta rápida. “En ese tiempo, Jon Jones estaba en su mejor época, Era mi luchador favorito. Tenía 17 años, acababa de debutar profesional y estaba al lado de él, estaba muy nervioso, tenía que hacerle la entrevista en inglés. Creo que le hice una pregunta y nada más. Muchos fanáticos dicen que esa fue la primera vez que me vieron. Me quedé en shock al verlo, Jon Jones, no podía creerlo”, contó.

Esa no fue la única experiencia de Claudio junto a un atleta de renombre en la UFC, ya que antes de entrar a la empresa pasó por el reality The Ultimate Fighter 3 Latinoamérica. En dicha edición, Puelles formó parte del equipo de Chuck Liddell, otra leyenda de las MMA. Aunque el expeleador no estuvo todo el mes del programa (solo diez días), su sola presencia ayudó mucho al peruano.

“Chuck no era de mis peleadores favoritos, porque no es de mi época, tal vez si hubiera vivido su época hubiese sido mi peleador favorito, mientras que Jon Jones, yo crecí con él, lo vi hacerse campeón y mantenerse campeón, eso te hace más fanático. La experiencia con Chuck fue increíble, aprendí mucho, me enseñó no solo técnicas, sino te transmitía esa confianza, sabía que te lo estaba diciendo alguien que había sido campeón mundial”, recordó.

Hizo maletas y se fue a Estados Unidos

Los primeros meses de pandemia del COVID-19 fueron de mucha incertidumbre y Claudio no sabía qué iba a pasar. Venía de competir en septiembre del 2019 y quería volver a hacerlo en febrero del 2020; sin embargo, no se dio. Se preparó para alguna pelea de corto aviso en marzo, pero le cayó el cierre de fronteras. Buscó la manera de entrenar con algunos amigos, pero sin poder ir al gimnasio.

Sabía que estaba perdiendo tiempo valioso, se fue un 2020 que para él pudo haber sido productivo, pues estaba sano y libre de lesiones En 2021, tomó la decisión de irse a Estados Unidos, vendió su carro, ahorró dinero y se fue a Florida a entrenar en Sanford MMA. Su plan inicial era quedarse por unas cuantas semanas, luego hasta que le toque pelear y finalmente, al ver todo lo podía evolucionar allí, decidió quedarse.

“Conocía Florida, tenía amigos, familia, era un buen lugar para empezar, pero no de cero. Me vine por un campamento, seis u ocho semanas, pero cuando llegué pasaron diez días y dije no van a hacer seis u ocho semanas, va a hacer hasta que pelee. En pleno campamento, pasaron un par de semanas más, y dije acá me tengo que quedar, acá está mi futuro, ya soy lo suficientemente grande para saberlo y tenerlo claro. Extrañaba a la familia, pero sabía que lo que yo haría iba a prevalecer. Lo decidí y lo hice. Valió la pena, luego de un año tengo tres peleas ganadas”, sostuvo el peruano, quien ostenta un récord de 12-2.

De ‘Niño’ a ‘Príncipe’

Como inició en las MMA siendo aún un escolar, Claudio recibió el apodo del ‘Niño’. Esa ‘chapa’ se la puso Iván Iberico y lo acompañó hasta su salto en la UFC. Sin embargo, en su última pelea (ante Clay Guida) salió con otro apodo: el ‘Príncipe de Perú'. Después de vencer a Chris Gruetzemacher, uno de sus entrenadores de Sanford MMA (Greg Jones) puso una foto suya en sus redes con el nombre de ‘Prince of Peru’ (Príncipe de Perú). Luego de consultarlo con sus amigos, el apodo quedó.

“’El Niño nació en 2012 o 2013, fue una gran etapa de mi carrera. Me pueden seguir diciendo así, uno no tiene que tener un solo apodo. En las MMA, yo recuerdo que cuando miraba en Internet, buscaba el nombre de peleadores antiguos y veía que tenían varios apodos. esto es porque eran peleadores que habían peleado 10 o 15 años, a lo largo de su carrera habían tenido diferente apodos, entonces es algo normal. Yo tuve mi época del ‘Niño’ y ahora soy el ‘Príncipe del Perú’ es un apodo en esta etapa en la que estoy representando al Perú, soy la cara del MMA peruano, estoy representando a todo el país en UFC. Acá a la gente le encanta, y estoy en esa etapa”, mencionó.

