Renato Tapia, de 26 años, vive dos realidades distintas. Con la Selección Peruana es titular indiscutible, arrancando los 14 encuentros en los que estuvo disponible durante las Eliminatorias Qatar 20222. Sin embargo, a nivel de clubes no ha podido consolidarse como un nombre fijo en la oncena del Celta de Vigo. A lo largo de la temporada fue perdiendo espacio y solo ha podido jugar el 42% de minutos posibles. Eso sí, este último domingo reapareció de titular luego de 4 meses.

El futbolista de 26 años no pudo repetir la excelente campaña que consiguió con el club de Galicia: 32 partidos disputados y una sola vez en el banco de suplentes. Hoy, los números marcan un presente muy preocupante de cara al final del curso europeo y al inicio del mercado de fichajes. Aunque su nombre también sonó en la anterior ventana de verano, esta vez se da bajo otras circunstancias y con una cotización menor.

Este último domingo, Renato Tapia reapareció como titular luego de 4 meses. Jugó los 90 minutos y su equipo igualó 1-1 en casa del Granada. “Me costó muchísimo, pero trabajando esperé este momento”, sostuvo el “Cabezón” tras el encuentro. Y es que el mediocampista no era titular desde diciembre del 2021 en una victoria de 2-1 sobre Espanyol.

Renato Tapia ha jugado 1324 minutos esta temporada, lo que significa un 42% de los 3060 minutos posibles en 34 fechas. Además, de los partidos que disputó (26), el 50% arrancó como suplente.

Temporadas en Celta de Vigo PJ Minutos Titular Ingresó 2020-2021 32 2710 32 0 2021-2022 26 1324 13 13

‘Chacho’ vs. Gareca

Eduardo Coudet, DT del Celta, ha evidenciado su disgusto por el estado físico con el que suele arribar Tapia cada vez que representa a la ‘Blanquirroja’. Aunque en un primer momento (octubre 2021) no quiso buscar culpables, a inicios de este año si arremetió contra el comando técnico de Ricardo Gareca.

“Hay que hacer un llamado de atención a Perú. Van demasiadas veces. Pasa una vez, uno dice que no es culpa de nadie y puede pasar. Ahora si cada vez vuelve con dificultades me parece que la gente de Perú tiene que tomar ciertos cuidados”, afirmó el estratega argentino.

Por su parte, Ricardo Gareca se refirió a las declaraciones de su compatriota, aunque no quiso entrar en polémica, si dejó en claro que sus jugadores no pueden guardarse nada en los partidos clasificatorios.

“Nunca voy a polemizar con un colega. Es lo último que podría llegar a hacer. Aquí hay que jugar al 100% de las posibilidades y entregando lo máximo. No se pueden guardar nada. Son partidos que definen un cupo para el Mundial”, dijo.

Renato Tapia no viene siendo considerado por Eduardo Coudet en Celta de Vigo. (Foto: Agencias)

El ‘Cabezón’ respondió

Gran parte de la afición del Celta se ha mostrado desilusionada por la discreta temporada que está viviendo el volante nacional. Resaltando su falta de continuidad y porque no ha mostrado el nivel de su primer año en Vigo. Esto ha generado muchas críticas, razón por la cual Tapia decidió romper su silencio y contar lo que le viene pasando.

“Me puedes decir lo que tu quieras, pero lo que siempre me ha dado coraje, hasta el punto de ponerme a llorar, es que me digan que soy un mal profesional. A mí me duele mucho que mucha gente diga que solo vengo a cobrar o a ponerme bien solo para la selección”, señaló en una entrevista con el youtuber Jaime Ferraro.

Asimismo dejó en claro cuál es el principal motivo por el qué no juega en el conjunto gallego, señalando que se trata solamente de una decisión técnica.

“Ya ahora que no estoy jugando, porque el DT. ha decidido no ponerme, ahora sí. Yo no puedo decirle al técnico que me ponga porque la gente dice que no juego aquí y a la selección sí, a la selección me van a seguir llamando y nunca voy a dudar en ir”, sentenció.

Renato Tapia habló sobre su presente en Celta. (Foto: Celta de Vigo)

Futuro más próximo

Aunque restan cinco fechas para que La Liga llegue a su fin, hace varias semanas se viene hablando sobre la posibilidad de que Renato pueda dejar Celta. Por tal motivo, Depor conversó con el periodista Víctor López de TV Galicia, quien señaló qué podría ocurrir con el jugador que tiene contrato con los españoles hasta 2024.

“Actualmente se encuentra con el cartel de transferible. Es uno de los jugadores que el Celta podría vender e intentar sacar por una buen cantidad de dinero. Ahora mismo el club tiene a seis jugadores en esa condición. porque para realizar buenos fichajes de cara a la siguiente temporada tienen que hacer caja”, indicó.

“Consideran a Tapia un jugador importante porque creen que hay un mercado importante de clubes que podrían llegar a estar interesados y pagar una buena suma por su fichaje. Todo va a depender de las ofertes que lleguen y que puedan convencer a la institución”, agregó.

El costo del pase de Renato Tapia bordea los 10 millones de euros, una cifra que también decayó a lo largo de la temporada. Pasó de ser el jugador más valorizado (20 mill. €) del Celta a ocupar la cuarta casilla. Incluso ha sido superado por Fran Beltrán, quien también lo ha relegado al banco de suplentes.

Ya lo vivieron otros seleccionados

Lapadula, Carrillo y Trauco también no la pasaron bien en sus equipos. (Fotos: Agencias)

Renato Tapia no es el único peruano que ha sido relegado en su equipo. Gianluca Lapadula también se encuentra borrado en Italia. El ‘Bambino’ no ha podido sumar minutos desde que llegó después de la última fecha de clasificatorias. Fabio Caserta, DT del Benevento, señaló que el ‘9′ se encuentra lesionado y por eso no ha sido considerado. No obstante, desde el entorno del futbolista afirman que no existe ningún problema físico. Aunque tiene vínculo con las ‘Brujas’ hasta 2023, todo hace indicar que terminará dejando el equipo del ascenso italiano.

A André Carillo también le ocurrió algo similar a lo de Tapia. Ramón Díaz lo dejó de tomar en cuenta tras sus constantes convocatorias a la Selección Peruana. Pero tal como ocurrió con los colores patrios, la ‘Culebra’ habló en la cancha y terminó recuperando su lugar entre los titulares del Al-Hilal, más aún con la llegada de Leonardo Jardim.

Desde Francia, Miguel Trauco tampoco la pasa bien. Solo ha jugado catorce partidos en el curso y fue titular nueve veces. Con Claude Puel estuvo prácticamente descartado y la situación no mejoró mucho con la llegada de Pascal Dupraz a la dirección técnica. A muy poco de llegar al fin de su contrato, es casi un hecho que se terminará marchando del club galo.

