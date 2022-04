Mientras la Selección Peruana espera por el partido de repechaje, el cual definirá su pasaje la Copa del Mundo Qatar 2022, en las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol ya se viene planificando lo que será el siguiente proceso clasificatorio, teniendo como uno de los principales temas en agenda el cambio de patrocinador para la camiseta de la Blanquirroja.

Después de casi cinco años (agosto 2018 a diciembre 2022), Marathon dejará de diseñar los modelos de nuestra camiseta nacional. Bajo este contexto, la FPF realizará una licitación de indumentaria deportiva, donde Adidas y Pumas asoman como las principales empresas interesadas.

Las gigantes alemanas buscarán vestir al combinado patrio por los próximos años, donde los principales eventos que disputaremos serán la Copa América Ecuador 2024 y las Eliminatorias rumbo a Canadá-Estados Unidos-México 2026. La decisión final será tomada seguramente tras la próxima justa mundialista.

En la élite mundial

Tres especialistas peruanos en Marketing Deportivo hablaron con Depor sobre este cambio importante que está a punto de darse para nuestro seleccionado fuera de los terrenos de juego. Para empezar, Carlos Eldredge, socio fundador de la Asociación Peruana de Marketing Deportivo (APEMD), destacó al trabajo que realizó Marathon en estos años vistiendo al equipo de todos.

“ Considero que explotó bien los logros deportivos de la selección. Se ha despertado fuertemente el deseo por conseguir camisetas oficiales , tanto así que se han lanzado hasta cuatro modelos por torneo y todos ellos muy bien recibidos y percibidos por los hinchas, recordemos la camiseta rosa de arquero, la camiseta azul alterna, la camiseta negra. Todas recibieron muy buenos comentarios por parte de la fanaticada en este último tramo”, aseguró.

Asimismo, para el exjefe de marketing de FBC Melgar, la nueva marca deportiva que deberá cumplir con ciertos requisitos :“Más allá de cubrir todas las categorías y divisiones deportivas de la selección, deben cumplir con altos estándares de calidad. Diseños atractivos para los hinchas y sobre todo tecnología que haga que los jugadores y sus usuarios estén cómodos al usarlas. Recordemos que esto es como “la piel” del hincha y la usa no solo para ir al estadio, sino también para cuanta ocasión especial amerite ponérsela”.

Eduardo Flores, director de la agencia Toque Fino, va por la misma línea y afirma que la FPF debería exigir como mínimo un diseño innovador que pueda “representar lo que somos los peruanos. Si el que llega a ganar la licitación logra identificar esos valores de marca, será un éxito rotundo. Esto llevará a que el hincha esté dispuesto a comprar la camiseta, incluso haciendo un esfuerzo por la versión original. Lo va a querer hacer porque hay un sentido de pertenencia muy grande con la selección nacional”.

Además, Flores indicó que el arribo de Adidas o Pumas será un éxito rotundo para la Selección Peruana, ya que son líderes en la industria y cuentan con los pergaminos suficientes para mover los hilos de la afición.

“ Perú está hoy por hoy en la élite mundial. Y esto hace que se genera el interés de las marca más grandes del planeta , quieren asociarse el éxito deportivo del equipo conducido por Ricardo Gareca. Si se llega a cerrar contrato con alguna de estas dos marcas será como un gol olímpico, algo espectacular. Son dos firmas que tienen las credenciales suficientes para generar esa conexión y romanticismo con el público, algo que no se dio con Marathon”, explicó.

Por su parte, Julio Nakasato, ex brand marketing manager en Under Armour, señala que los éxitos deportivos que hemos conseguido en los últimos son esenciales convirtieron a Perú en un ‘producto’ más que atractivo, no solo en la industria de la indumentaria deportiva.

“ Volvemos a ser relevantes en el mundo del futbol internacional. Hemos vuelto a ser una selección competitiva en Sudamérica ; si le sumamos la pasión del peruano por su Selección (estadio repleto de local, tribunas llenas de visita) y una nueva generación que ha vivido mas alegrías que tristezas. Tenemos ahora un ‘producto’ sumamente atractivo y rentable. Si logramos clasificar por repechaje seriamos una selección mundialista una vez mas (y en forma consecutiva) elevando su cotización. Si bien es cierto el nuevo contrato iniciaría en 2023 (post mundial Qatar 22) estaríamos hablando de auspiciar a una selección ya consolidada e importante a nivel mundial”.

La ‘Piel’ peruana en el tiempo

El génesis de las marcas de vestir en la Selección Peruana se dio a partir de la década de los 60, cuando Player se hizo cargo de las camisetas para la clasificación a México 1970. Antes de esto, nuestra indumentarias no tenían marca. No obstante, para la justa mundialista en suelo azteca no lucimos ningún logo.

Adidas fue la primera en decir presente con la ‘Blanquirroja’ durante una Copa del Mundo. Esto ocurrió en Argentina 1978. El vínculo se extendió hasta 1981. Para el siguiente Mundial (España 82), la encargada del diseño de la ‘mica’ fue Penalty. Entre 1983 y 1985 volvieron los alemanes. Cerraron esa década Calvo (86-87), Puma (87-89) y Power (89-91).

Después fue el turno de Diadora hasta 1993. Polmer le tomó la posta por dos años más. Umbro tuvo una breve aparición en 1996. Fue así que entró en escena Walon desde 1998 a 2009, el contrato más largo con una empresa indumentaria en la historia de la FPF. Finalmente estuvo Umbro, con la que se logró llegar a Rusia 2018, que se mantuvo hasta antes del ingreso de Marathon.

Umbro, Penalty y Adidas han sido las marcas que acompañaron a la Selección Peruana en la historia de los Mundiales. (Fotos: Agencias)

Cómo visten las otras selecciones

Una vez que Marathon deje a Perú, Adidas mandará en Sudamérica, teniendo como representantes a Argentina, Colombia y Chile. En caso la marca germana ingrese a la Videna, aumentará su hegemonía en esta parte del continente. Lo que llama la atención es que Nike solo cuenta con un ‘embajador’, Brasil. Recordemos tuvo una fuerte disputa con la ‘Roja’ en plena la Copa América Brasil 2020, lo que llevó al fin de ese vínculo.

Sin embargo, no todas son malas noticias para la empresa ecuatoriana, ya que en caso la ‘Bicolor’ logre ganar la repesca, será la única en vestir a más de un seleccionado sudamericano (Perú y Ecuador). Por su parte, Adidas fue la más golpeada en las última jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, ya que Colombia y Chile se terminaron quedando fuera del quinto cupo.

Selección Marca deportiva Brasil Nike Argentina Adidas Colombia Adidas Chile Adidas Uruguay Puma Paraguay Puma Perú Marathon Bolivia Marathon Ecuador Marathon Venezuela Givova

La relación entre la ‘Canarinha’ y Nike es la más duradera a nivel sudamericano y una de las más extensas a nivel mundial. Esta se mantiene desde 1997, donde lograron ganar un Mundial (Corea-Japón 2022). Le sigue la ‘Albiceleste’ con Adidas desde 2001 y la ‘Celeste’ con Puma desde 2006.

