Aunque este fue año complicado para algunos peleadores de UFC, pues varios volvían luego de dos años por la pandemia, Claudio Puelles fue uno de los que pudo destacar y dejar en alto al Perú. El ‘Niño’ regresó al octágono y tuvo un 2021 para el recuerdo: dos peleas, dos victorias.

Todo comenzó con una importante decisión a principio de año. El peleador nacional se fue a vivir a Estados Unidos para entrenar al máximo nivel y volver con todo a la jaula. Puelles no se equivocó, y mostró su evolución ante Jordan Leavitt y Chris Gruetzemacher.

Y luego de tener un buen año como profesional, Claudio Puelles conversó con Depor para hacer un balance del 2021 y qué metas tendrá el próximo año. El representante nacional contó que busca posicionarse en el top 15 de la división de peso ligero.

.Cuándo empezaba el año, te imaginabas acabándolo de esta forma, con dos victorias contundentes?

Cuando empezaba el año, no me lo imaginaba acabarlo de esta forma, ya que estaba más pensando en ir a hacer un campamento afuera y en tomar decisiones importantes para mi carrera. Ese fue el primer paso, no sabía si iba a acabar el año con una pelea, dos o tres, pero definitivamente quería que sea un buen año. Desde octubre del año pasado estuve moviendo todo, tomé decisiones importantes y me vine para Estados Unidos.

Este año te tocó enfrentar a un peleador en ascenso, que venia invicto (Leavitt) y a otro (Gruetzemacher) con algo más de experiencia, ¿cuál ha sido el balance de ambos combates?

Dos peleas muy diferentes, uno contra un invicto no con tanta experiencia, y otro que ya tenia más derrotas y victorias. Creo que en este punto en mi carrera tengo suficiente experiencia, tal vez si en otro momento me tocaba enfrentar a un peleador como Gruetzemacher, no hubiera sabido manejar su experiencia. Hoy en día la tengo, y eso no me complicó. Igual contra Leavitt, si hubiera sido antes quizá no hubiera sabido como manejarlo mentalmente, porque fue un juego mental esa pelea.

¿Cuánto has evolucionado como peleador este año?

Sí, de todas maneras si he evolucionado mucho, se ha visto en cada pelea un avance, nunca se me ha visto que me he quedado, he evolucionado mucho como peleador, lo dice mi desempeño.

¿Cuáles son tus objetivos para el 2022?

El objetivo para el 2022 es entrar al ranking,

¿Cuántas peleas quieres tener el próximo año?

Quiero tener tres peleas.

Claudio Puelles, de 25 años, tiene un récord de 11-2 como peleador profesional. (UFC)

¿Cuán cerca crees que estás de entrar al top 15 de la división de peso ligero?

Me parece que estoy cada vez mas cerca del top 15, todo va a depender de mis próximas dos peleas.

¿Te gustaría pelear contra alguien en especial el próximo año?

Me gustaría pelear contra alguno del top 15, eso es importante para mí.

Los fanáticos te han visto someter a tus rivales y ganarles por decisión, pero no mucho por nocaut, ¿sientes que es algo pendiente?

No creo que sea algo que esté pendiente, es algo algo que va suceder tarde o temprano. Mis rivales van a caer por alguno de esos golpes fuertes que he estado tirando.

Al no haber muchos sudamericanos en la UFC, ¿sientes que es una oportunidad para ser referente de la región, al mismo estilo de Chito Vera, por ejemplo?

Sí, totalmente es una oportunidad y un privilegio también representar a Perú y que la mayoría de países me sigan y que esperen cosas buenas. Chito Vera lo ha hecho muy bien y creo que voy por el mismo camino.

¿Qué opinas sobre los combates de expeleadores de UFC contra youtubers o exboxeadores, te parece interesante? ¿Lo harías?

Sí me parece interesante, hacen mucha plata, no sé si sea lo mejor para el crecimiento de las MMA. Lo hacen peleadores que ya están en el retiro y han vuelto por la plata y no tiene nada de malo, pero ellos están en otra etapa de su carrera.