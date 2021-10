Las vacaciones familiares de Conor McGregor en Italia no acabaron como él esperaba. Si bien pudo bautizar a su hijo en el Vaticano y conocer a José Mourinho, los problemas lo persiguieron hasta allá., ya que un famoso DJ italiano lo acusó de haberlo golpeado sin razón aparente.

La estrella de UFC fue acusado por Francesco Facchinetti, reconocido DJ de ese país, de meterle un puñete y romperle la nariz. El hecho se habría producido en The St. Regis Rome, un lujoso hotel, al que ‘The Notorious’ habría ido a celebrar el bautizo de su hijo.

El famoso DJ contó que un momento estaban brindando y al instante lo agredió sin motivo aparente. La seguridad tuvo que resguardar a Conor McGregor y la esposa del italiano fue la principal testigo de lo ocurrido.

Y a pesar de que Conor McGregor no se ha pronunciado al respecto, Dana White, presidente de UFC, fue consultado sobre el supuesto incidente. El mandamás no quiso dar demasiadas explicaciones, ya que todavía no ha hablado con el irlandés sobre el tema.

“Hablamos un poco sobre eso hoy, no sé lo suficiente al respecto. Honestamente, ni siquiera sé lo suficiente para comentarlo. Obviamente, he visto lo que ustedes han publicado, ustedes han visto más que yo, en realidad, para ser honesto con ustedes. No he hablado con Conor, así que no sé cuál es la verdad. No sé exactamente qué pasó. Entonces, para comentarlo, realmente no puedo”; dijo.

Los detalles de la supuesta agresión

“Un minuto, estábamos hablando de una manera amistosa, y al siguiente, él simplemente me atacó. Estábamos tomando una copa juntos y todo parecía estar bien cuando de repente cambió. Estaba a unos centímetros de él cuando me dio un puñetazo en la cara con la mano derecha”, contó el DJ.

“Me quedé atónito. Había mucha sangre y mi esposa se puso histérica y gritó. Uno de los guardaespaldas trató de calmarla, y dos personas inmediatamente saltaron sobre McGregor y se lo llevaron a rastras. No podía creer que me hubiera golpeado”, agregó el DJ italiano.

“Debo admitir que estaba preocupado por lo que haría a continuación, pero rápidamente se lo llevaron. Todos estaban muy conmocionados y molestos. Nadie podía creer lo que había hecho. Fue tan injusto e injustificado”, finalizó.

Cabe señalar que Francesco Facchinetti aún no ha presentado cargo de forma oficial contra Conor McGregor, pero estaría evaluando tomar acciones legales. Por su parte, el excampeón de UFC no se ha pronunciado sobre el tema en redes sociales.

