La noche del último sábado, luego del UFC 250, Conor McGregor anunció su retiro de las artes marciales mixtas. Pero no es la primera vez que lo hace. En los últimos cuatro años, ha dicho en tres oportunidades que se alejará de las MMA. ¿Cómo fue y en qué contexto ocurrió cada una? Te lo contamos en las siguientes líneas.

Primer anuncio

En el UFC 196, celebrado el 5 de marzo de 2016, McGregor no pudo vencer a Nate Diaz. Entonces, se pactó una revancha para el UFC 200, el 9 de julio. Sin embargo, unos meses antes, el 19 de abril, el irlandés dejó un mensaje en su cuenta de Twitter. "He decidido retirarme joven del deporte, gracias por el queso. Nos vemos más tarde”, publicó.

Como Conor no se presentó en Las Vegas, para grabar unos comerciales del UFC 200, el presidente de esa empresa, Dana White, lo sacó de la cartelera. Luego, McGregor se volvió a pronunciar en su cuenta de Facebook y explicó que no quería formar parte de la publicidad del evento porque no le pagan por eso.

Añadió que todavía estaba listo para llegar al UFC 200 y que nunca había dicho que se retiraba. No obstante, el combate con Diaz no se realizó como estaba programado. Pero, al final, ambos peleadores sí se volvieron a ver las caras: lo hicieron en agosto del 2016 en el UFC 202, en donde ‘The Notorious’ se llevó la victoria.

Tuit del 2016.

Segundo anuncio

No eran buenas épocas para la carrera de McGregor: había sido derrotado por Khabib Nurmagomedov el 6 de octubre del 2018 en el UFC 229 y después ambos habían armado una trifulca por lo que fueron suspendidos por la Comisión Atlética de Nevada. Por esta gresca, el irlandés recibió un castigo de seis meses.

Ante esta situación, el 26 de marzo de 2019, Conor anunció, otra vez, su alejamiento de las MMA. “Hey chicos, he decidido retirarme hoy de este deporte, formalmente conocido como ‘artes marciales mixtas’. Le deseo a todos mis viejos colegas que les vaya bien en la competición. Ahora me uno a mis exsocios dentro de esta empresa, quienes también están en retiro. ¡Merecidas piñas coladas para mí, amigos!”.

Sin embargo, el irlandés solo cumplió su palabra unos meses, pues regresó en enero de 2020 en el UFC 246, en donde se impuso a Donald Cerrone por nocaut técnico.

Tuit del 2019.

Último anuncio

Y ahora, tras el UFC 250, Conor ha vuelto a anunciar su retiro de las MMA. Otra vez mediante Twitter. “Hola chicos, he decidido apartarme de las peleas. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué aventura!”, escribió el irlandés, acompañando su tuit con una foto junto a su madre.

Tuit del 2020.

¿Será que esta vez está hablando en serio o es otra de sus estrategias publicitarias para obtener más ganancias al momento de pactar una pelea? Lo sabremos en los siguientes meses.