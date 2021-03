Aunque no esté pasando por su mejor racha en UFC, lleva dos derrotas en sus últimas tres presentaciones, Conor McGregor sigue generando dinero. Y es que si no es en el octágono, ‘The Notorious’ genera ingresos con su marca de whisky, Proper No. 12.

Justamente, la última movida del irlandés fue vender su marca licor por 130 millones de euros a un grupo mexicano. La empresa azteca Becles, productora del tequila José Cuervo, anunció la compra de Proper No. 12, creada en 2008 por Conor McGregor.

La empresa mexicana ya poseía un 20% del licor desde que se creó. Y en 2020 alcanzó un acuerdo para tener el 49% de sus acciones, y ahora tras comprar la parte de Conor McGregor, el grupo azteca se hará cargo del 100% de la marca.

McGregor junto a su whisky Proper No. 12. (Instagram)

Eso sí, se desconoce si Conor McGregor seguirá ligado a la empresa de licor, la cual estuvo visible en sus últimas presentaciones en UFC. La marca Propper No. 12 apareció en el octágono, como parte de un negocio entre ‘The Notorious’ y Dana White.

El diario irlandés Irish Mirror aseguró que la venta se produjo por 130 millones de euros, lo que hace que la fortuna de McGregor siga creciendo. Tan solo por su pelea del 2021, ante Dustin Poirier, el excampeón de UFC ganó cerca de 20 millones de euros.

La idea de ‘The Notorious’ es que su fortuna sobrepase los 200 millones de euros. De momento, se especula una posible trilogía contra Dustin Poirier.