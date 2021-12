Aunque hace poco mostró su lado más solidario, Connor McGregor ha vuelto a revolucionar las redes sociales. La estrella de UFC decidió unirse a la polémica sobre las vacunas. Un mensaje que poco después borró, pero que cargaba contra la obligación de inocularse.

‘The Notorious’ se mostró en contra de obligar a la gente a vacunarse en medio de una nueva ola de coronavirus, con la variante Omicron.; y con la Unión Europea pidiéndole a las personas que muestran su ‘pasaporte COVID’.

El mensaje del excampeón de UFC fue contundente y polémico, pues pidió la salida de Irlanda, su país, de la Unión Europea. “¿Crees que forzar a la gente a inyectarse algo en su cuerpo no es un crimen? La gente debe tener derecho a elegir. Está en camino un intento de obligar a la gente a vacunarse”; comenzó McGregor.

“No puedo estar de acuerdo con eso, pero sé que nuestro perritos falderos en el poder harán lo que les digan. Es momento de que Irlanda abandone la Unión Europea. Forzar a la gente a vacunarse es un crimen de guerra”, agregó.

Luego de publicarse esos mensajes, llegó la polémica, por lo que McGregor prefirió borrar los mensajes y lanzar unos nuevos para aclarar su postura: “Forzar a alguien a inyectarse algo que no quiere en su cuerpo está aberrantemente mal. No estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de no poder elegir. Dios bendiga a los que piensan de otro modo”, replicó.

Cabe señalar que no es la primera vez que la estrella de UFC borra un mensaje de este tipo. Hace dos semanas, escribió que “las vacunas no han funcionado para detener esto. Más vacunados que nunca. Más casos que nunca. Reconsiderarlo por completo. Dejen de aceptar limosnas”.