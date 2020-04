La presentación de John Cena y Bray Wyatt en el Firefly Fun House Match fue de los combates más criticados de Wrestlemania 36. Sin embargo, The Undertaker, un referente de WWE, quedó encantado con la idea mostrada en pantallas en el segundo día de competencia.

“Fue algo diferente. Para mí, fue entretenido. Dio mucho que pensar. Ya sabes, me puso en ese estado como ‘bien, ¿qué va a ser esto? ¿qué van a hacer?’. Creo que, dadas las circunstancias, funcionó”, declaró el ‘Fenómeno’ en una transmisión de la marca Nine Line Apparel, vía Instagram.

Enseguida, el ‘Hombre Muerto’ explicó que las circunstancias de Wrestlemania 36 -evento sin público y grabado previamente- ha permitido cierta licencia en el desarrollo de algunos combates, como el estelarizado por John Cena y Bray Wyatt.

“¿Puedo darte todos los matices? No, porque no estaba allí y no sé cuál fue toda la psicología. Pero por eso para este WrestleMania, con todo lo que teníamos sobre nosotros, funcionó y fue como, ‘no puedo dejar de verlo. Quiero saber qué demonios viene después'”, añadió el ex campeón de la WWE.

Por último, The Undertaker sugirió a la compañía que ese tipo de producciones -en referencia al Firefly Fun House Match- debería cambiar de concepto en caso vuelvan a mostrarse nuevamente en pantallas.

“Definitivamente no es algo tradicional. No sé si alguna vez se verá otro, pero si se hiciera debería ser completamente diferente, pero no lo sé. A veces tienes que hacer ensalada de pollo con mie… de pollo”, concluyó el ‘Enterrador’.

