Luego de las críticas que hubo hacía los jueces del UFC 247 en Texas, en especial en la pelea de Jon Jones vs Dominick Reyes, la Comisión Atlética de Kansas (KAC) preparará un gran cambio. Según el comisionado de boxeo, Adam Roorbach, el KAC experimentará con el puntaje en tiempo real, o 'puntaje abierto”, a partir del 1 de marzo.

Con este término, el puntaje de una pelea será de conocimiento público y a medida que la pelea se desarrolle. La Comisión Atlética de Kansas informará cómo van los combates a los peleadores, entrenadores, y fanáticos después de cada round. Actualmente, en las MMA, las puntuaciones sólo se leen al final de cada combate.

“Vengo de fuera del mundo de los deportes contacto”, declaró Roorbach. “Pero he sido aficionado a los deportes de toda mi vida. Siempre me desconcierta por qué los peleadores y aficionados no saben cuál es el marcador hasta el final. Nadie nunca me ha dado una buena explicación de por qué”, agregó el comisionado de boxeo de Kansas a ESPN.

Eso sí, Roorbach dejó en claro que el uso de este puntaje en tiempo real dependerá del promotor del evento. La idea es que se pueda utilizar en algunas peleas y en otras no. Esto siempre y cuando sea dentro de la jurisdicción de la Comisión Atlética de Kansas.

El primer evento que aceptará la iniciativa será Invicta FC, con su cartelera Phoenix Serie 3 que se realizará el 6 de marzo en el Memorial Hall en Kansas. “Si podemos ayudar de alguna manera a impulsar el deporte en una dirección positiva, lo intentaremos”, señaló la promotora de Invicta, Shannon Knapp, a ESPN.

