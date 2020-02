La WWE anunció que una de sus más grandes superestrellas, John Cena, regresará al cuadrilátero del Friday Night SmackDown el próximo viernes 28 de febrero. Es decir, un día después del evento Super ShowDown que se celebrará en Arabia Saudita.

El rapero probablemente esté presente para promocionar la docuserie ‘Ruthless Aggression’ que estará disponible en WWE Network próximamente. De hecho, la empresa ha anunciado el retorno del luchador, resaltando que fue él quien lideró esa etapa de la lucha libre.

“Fue en SmackDown en donde el líder de la ‘Cenation’ debutó hace casi 18 años. Empezaba la ‘Ruthless Aggression’ y el él ingresó para desafiar al miembro del Salón de la Fama de la WWE Kurt Angle. Desde esa noche, Cena se convirtió en el abanderado de la compañía, ganando 16 títulos mundiales e inspirando a innumerables fanáticos a no rendirse (never give up)”, reza el comunicado.

“Es un icono en el ring y una estrella de películas de gran éxito como ‘Bumblebee’, ‘Blockers’ y la próxima ‘F9: The Fast Saga’. Cena pronto traerá su firma 'Hustle, Loyalty and Respect’ de vuelta a SmackDown. Independientemente de lo que haya planeado esta incomparable superestrella, usted no querrá perdérselo”, agregó.

Por último, es posible que los luchadores que pelearán en Arabia Saudita no lleguen a tiempo a Estados Unidos para el show azul, por lo que la presencia de Cena compensaría las ausencias.

TE PUEDE INTERESAR