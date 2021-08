Con una patada giratoria, el chileno Ignacio ‘Jaula’ Bahamondes venció por KO al estadounidense Roosevelt Roberts en el tercer round de la segunda pelea de la UFC Vegas 34. El chileno obtiene su primera victoria en esta competencia.

Ignacio tuvo su revancha en la pelea preliminar de Las Vegas, luego que en su primera pelea sea derrotado por decisión ante el experimentado Johan Makdessi el pasado mes de enero del 2021.

La pelea que terminó en triunfo para el chileno ante Roosevelt Roberts, fue una una de las preliminares al enfrentamiento que tendrán los estadounidenses Jared Cannonier y Kelvin Gastelum.

“Toda la gente que me conoce sabe que cada vez que he perdido he vuelto un competidor mejor, mucho más completo y esta no será la excepción”, había adelantado Ignacio en una reciente entrevista en el sitio oficial de la UFC.

“Siempre me he enfocado en ser el mejor peleador de artes marciales mixtas. Siempre quiero mejorar mis patadas, mi lucha, mis rodillas. Para esta pelea hemos trabajado en el boxeo y lucha con los mejores, tenemos un campamento completo y somos capaces de llevar la pelea a donde queramos para terminarla”, agregó.

