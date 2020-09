Hace dos meses, el nombre de Khamzat Chimaev saltó a la fama en UFC por conseguir dos victorias rápidas en el octágono. Lo resaltante fue que lo hizo en menos de un mes y en categorías distintas (mediano y wélter). Su manera de pelear, dominio en la jaula y récord invicto hicieron que muchos lo cataloguen como el ‘nuevo Khabib’.

Y ahora, Chimaev volvió a demostrar por qué es la nueva figura en ascenso tras conseguir otro rápido triunfo en el UFC Vegas 11. Esta vez, el sueco noqueó a Gerald Meerschaert con un certero derechazo al mentón en tan solo 17 segundos.

Ni bien sonó la campana, Khamzat Chimaev presionó y llevó contra las rejas a Meerschaert. Y en el primer descuido de su rival, el peleador invicto le conectó un recto al rostro.

El golpe entró de lleno y de inmediato Meerschaert se desplomó ante la mirada del árbitro, quien intervino para detener las acciones.

“Yo ya estaba pensando que lo iba a noquear. Mi entrenador me dijo que muestre mi boxeo y eso hice. Espero que Dana White me dé el bonus y yo estoy listo para otra pelea”, dijo Chimaev, quien no recibió daño alguno en la pelea.

Cabe señalar que Chimaev tiene un récord de 9-0 como profesional y desde su llegada a UFC ha sorprendido a todos, incluso al propio Dana White, quien lo ve como la nueva figura del octágono.