Aunque no había peleado en toda la pandemia del coronavirus (su última presentación había sido dos días antes de que se declare el estado de emergencia en Perú), Enrique Barzola nunca perdió el tiempo ni el enfoque en las artes marciales mixtas. El ‘Fuerte’ no dejó de entrenar y esperó de forma paciente su momento para volver a la jaula y demostrar lo que vale en el octógono.

Ese momento llegó hace dos semanas: el ‘Fuerte’ regresó a la actividad y en una nueva compañía. Bellator confió en su talento y el peruano no defraudó a todos los aficionados. En su primera pelea en casi dos años, Barzola venció al estadounidense Darrion Caldwell, excampeón de peso gallo, por nocaut técnico en el último round. Y así empieza a marcar su camino en una de las principales promotoras de MMA.

Luego de su gran victoria en el Bellator 273 en Arizona, Depor conversó con Enrique Barzola para conocer más detalles de su combate ante Caldwell. No solo eso, también saber cuáles serán sus próximos objetivos dentro de la organización, sobre todo en la división de peso gallo.

¿Cómo llegas después de la competencia?

Ya estoy en Perú, estoy muy feliz, disfrutando de los momentos con mi familia. Gracias a Dios, no tengo ninguna lesión y estoy listo para los próximos compromisos. Tengo que reposar, para volver a entrenar y enfocarme al 100%.

Esta pelea ha marcado tu vuelta a las competencias después de la pandemia…

Realmente, esta victoria significa un paso grande en mi carrera. Uno muy positivo, porque he pasado muchas dificultades. No tanto de lesiones o que ya no podía pelear, sino por las condiciones de la pandemia, que no me permitió incluso renovar mi pasaporte en Migraciones. Fue difícil, tanto así que pensé en seguir otro camino, pero quiero ser el mejor del mundo, campeonar así que la pasión fue la que me permitió seguir. Felizmente, se me dio esta oportunidad de pelear, tuve un debut contundente, lo demostré, ganándole a un campeón como Darrion Caldwell en las 135 libras, donde me considero muy peligroso. Estoy muy feliz por el resultado.

Caldwell salió a presionar desde el inicio, ¿esperabas que esa fuera su estrategia?

Sí, él siempre ha buscado esa estrategia de patear, meter pierna, presionar, controlar y desgastarte, pero la debilidad que tiene es que no golpea mucho porque no quiere que el rival se escape. Pero analizando bien como equipo, yo sabía que era medio mañoso, en los agarres, en los guantes. Cuando entró en el primer round con una zurda, me sorprendió, pero contrarresté su derribo y pude controlarlo de manera perfecta, porque no se podía parar. Él me deja pasar de sur a norte y cuando estoy golpeando, no me di cuenta que se había agarrado de mis guantes. Cuando me di cuenta, ya se me estaba cayendo. Pero, eso es ilegal. Es parte de la pelea, eso sí. A otros les gusta golpear partes bajas o abrir las manos para lesionar los ojos. ¿Qué hice? me puse más atento, perdí el round por ese pequeño error, pero el segundo round ya lo remonté. Fue muy difícil, empezó fuerte, terminó igual, pero se ganó. El tercero fue igual.

Enrique Barzola, de 32 años, tiene un récord de 17-5-2 como profesional. Pelea en peso gallo. (Bellator)

¿Ahí también te agarró los guantes?

Sí, y le dije al árbitro y me respondió que siga trabajando. Pero en otra posición se notó clarito lo que estaba haciendo. El árbitro se mete. Él ya estaba acabado, no quería pelear, pero yo seguía pegándole fuerte hacia la cabeza. No se levantaba, solo quería invertir la posición. Afortunadamente, tuve la victoria y fue un debut muy impresionante.

Hay que destacar tu aguante …

Sí, yo ya sabía que ese round lo iba a continuar de una forma contundente. Pero soy un peleador nato y sigo en cualquier momento, sea donde sea que esté. Soy muy fuerte. Dios me creo así, me dio esa fortaleza y por eso tengo los resultados que tengo. Y no he sufrido ningún nocaut. Me ha tocado un luchador con mucha experiencia, pero pude resolver, a pesar de su maña de agarrarme los guantes.

Tu estabas de visita, tenías todo en contra …

Salí de una forma tan segura, confiado en mi preparación que tuve que hacer cada round de forma contundente. Por eso se fundió, tiró su armamento en el primer round, quiso patear, me tiró un codazo, no fue efectivo, me entró, lo defendí y ahí quedó. Mi preparación está óptima y creo que puedo ser el próximo campeón.

¿Ha sido el rival más importante que has tenido?

Es uno de los más duros y más importantes, porque me da un salto al top, que espero entrar al 10-11. Le gané al excampeón de una forma contundente, algo que nadie había logrado. Normalmente, él siempre ha dominado, pero yo lo vencí con TKO. Estoy convencido de que puedo ser el próximo campeón.

Enrique Barzola derrotó a Darrion Caldwell por nocaut técnico en su debut en Bellator. (Video: Bellator)

¿Qué te han dicho sobre el ranking?

Todavía no me han dicho nada, son temas que hablo con mi equipo, pero es obvio. Si peleas con alguien del top es porque tienes la experiencia, el poderío, para estar en esa división. Creo que cuando actualicen el ranking de Bellator, voy a estar entre el 11-12 y unas tres peleas más y entro al top. Toca esperar. Así me pongan un ruso, americano, voy a estar preparado. Para esto me dedico al 100% en mi mejoría y mi rendimiento en cada pelea y rendimiento.

En cuanto a rivales, me imagino que de este nivel no vas a bajar …

Realmente, emocionado, porque si te ponen peleadores duros es porque saben que también lo eres y vas a dar la talla. Si me ponen a uno del top sería magistral para mi carrera. Hay peleadores que son muy buenos, pero aún así siento que soy muy fuerte.

¿Qué te han dicho sobre el Grand Prix de peso gallo?

El torneo comienza en abril. Yo vuelvo a entrenar esta semana, voy a estar enfocado en mi dieta, en mi campamento, mantenerse en un peso estable para ingresar si alguien se lesione y competir por un millón de dólares. Tengo que estar listo para lo que se venga. No puedo perder el tiempo, porque tengo a mi familia, mi hijo que acaba de nacer, así que esto me pone como un profesional de élite. Si antes cometía errores pequeños, ahora no debo cometer nada.

Barzola entrena en American Kickboxing Academy, en California. (Bellator)

¿Vas a estar o estarás de reserva por si alguno de los ocho participantes se lesiona?

No precisamente de reserva, pero como te digo, puede pasar cualquier cosa. Puedo entrar de imprevisto y terminar siendo campeón. Así que no hay que esperar si estás adentro o no, uno simplemente tiene que estar preparado, porque si la oportunidad pasa, hay que saber reconocerla.

¿Te gustaría pelear en abril o como te sientes?

Ahorita me siento muy bien. No tengo lesión, estoy descansando, disfrutando de mi familia, comiendo, pero sin excederme en el peso y si tengo una pelea en abril tengo que estar listo. Soy un profesional y no tengo excusa. Quiero ser el mejor y para ello hay que entrenar todos los días.

Es la primera vez en ocho años que ganas por nocaut...

Es muy importante ganar de manera contundente, porque eso suma mucho a mi carrera. Quizá antes, no había podido ganar de manera contundente por no arriesgar algunas cosas, pese a que estaba 100% preparado, entrenado y listo para cualquier pelea, pero algunas cosas como el enfoque eso demanda mucho en cada pelea. Ahora, soy diferente, estoy más enfocado en mi carrera.

En un momento de la pelea contra Caldwell, le pides ponerse de pie, ¿tu idea era pelear de pie? ¿Vamos a ver a una versión tuya buscando más la finalización?

Yo voy a querer finalizar siempre en el primer round, pero hay rivales que son muy difíciles realmente y en mi mente está ganar el primer, segundo y tercer round, pero cada uno es distinto y hay un campamento dedicado para tu rival. Por más que quieras vencer en el primero, tienes que tener un plan B o C para enfrentar lo que pueda pasar. Hay que ser inteligente siempre.

Cuéntame, ¿cómo fue tu encuentro con Fedor Emelianenko?

Si, fue realmente magistral ese momento, porque lo seguía. Fue uno de mis peleadores pilares a seguir. Me emocionó verlo, porque gracias a él fui peleador desde los 14 años y miraba sus peleas y me llamaba la atención, lo veía por YouTube y soy muy fanático de su persona. Todo el trabajo que logré durante años se manifestó el día del evento, que me tomé una foto con él.