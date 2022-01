Los Kansas City Chiefs tienen una misión con la historia y tratarán de meterse a como dé lugar a las rondas de definición de la NFL en un cierre espectacular de la Ronda Divisional. Esta vez la consigna será una sola: dejar en el camino al potente Cincinnati Bengals. En la siguiente nota de Depor podrás encontrar todos los detalles de este compromiso, así como los horarios en los diversos países del mundo, canales de transmisión y cómo verlo.

Kansas City Chiefs (12-5) cerró la temporada regular ubicándose en primera posición en la AFC Oeste. En la Ronda Divisional, su último encuentro, se midieron ante Buffalo Bills en el Arrowhead Stadium, donde los locales ganaron 42 a 36.

Por su parte, los Cincinnati Bengals (10-7) culminaron la campaña regular 1° en la AFC Norte. Si revisamos su último partido en la Ronda Divisional, dejaron a más de unos sorprendidos al eliminar al Tennessee Titans imponiéndose por 19 a 16.

Kansas City Chiefs vs. Cincinnati Bengals: horarios del partido por NFL

España: 21:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 17:00 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 16:00 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 15:00 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 14:00 horas.

“Sé que no hemos estado aquí antes, pero sin duda se siente como si hubiéramos estado”, dijo Zac Taylor, entrenador en jefe de unos Bengals que no llegaban a estas instancias desde 1988. “Ves la actitud del equipo y la confianza que tiene en que va a encontrar la manera de ganar. Y simplemente no se puede reemplazar la confianza que los muchachos se ganado y con suerte se mantendrá esto un par de partidos más”.

Para ello deben encontrar la manera de contener a unos Chiefs que terminaron la campaña regular como el cuarto equipo más productivo y a un Mahomes que promedia 33,2 puntos en 10 inicios en playoffs. Es una tarea complicada para cualquiera y más para una defensiva como la de Cincinnati que brilla por su inconsistencia.

Kansas City Chiefs vs. Cincinnati Bengals: dónde ver el partido

En Perú, al igual que en Latinoamérica, algunos partidos de la NFL se pueden ver por la señal de ESPN 2. Sin embargo, en esta ocasión el encuentro entre los Chiefs y los Bengals será transmitido por el GamePass de la Liga, al igual que por Star+.





