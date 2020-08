A pesar de que la pandemia alteró el calendario y las peleas de UFC de este año, Dana White se las ha ingeniado para darle a los fanáticos una serie de combates importantes (Kamaru Usman vs Jorge Masvidal, Stipe Miocic vs Daniel Cormier, entre otros). En esa línea, la organización confirmó una de las batallas más esperadas: Israel Adesanya vs Paulo Costa.

A través de sus redes sociales, la organización de Dana White confirmó que Israel Adesanya defenderá el título de peso mediano frente al brasileño Paulo Costa el 26 de septiembre en el UFC 253, en Las Vegas. Esta será la segunda defensa del campeón nigeriano.

Desde el año pasado, se intentó pactar dicha pelea; sin embargo, distintas razones, entre ellas la lesión de Costa, impidieron que el combate se dé. Sin embargo, eso no alejó las rencillas entre ambos.

En varias ocasiones, se confrontaron verbalmente y por redes sociales, pero finalmente podrán encontrarse en el octágono. Ambos peleadores tienen un récord invicto, por lo que su duelo marcará la primera caída de uno.

Adesanya lleva 19 peleas invicto y viene de vencer a Yoel Romero en su primera defensa titular, en marzo de este año. Por su parte, ‘Borrachinha’ tiene un récord de 13-0 y en su último combate también derrotó al cubano, en 2019.

