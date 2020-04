La pandemia de coronavirus ha hecho que más de un peleador de UFC esté en aprietos, pues sin combates no ganan dinero. Por eso, los pocos que tienen programado una cartelera, como Ronaldo Souza, saben que tienen que entrar al octágono para tener un pago y mantener a sus familias. Esto pese al riesgo que tendrían de contraer el COVID-19.

Y en una reciente entrevista con el portal MMA Fighting, el popular ‘Jacare’ confesó sentirse asustado por el coronavirus, pero aseguró que peleará contra Uriah Hall el 18 de abril en el UFC 249, que se realizaría en el Tachi Palace Casino en tierras de una tribu. Pues con el dinero ayudará a su familia, compuesta por su esposa y tres hijos en Florida.

“En cierto modo (la pelea es) buena porque podremos cuidar a nuestras familias”, dijo Souza a MMA Fighting. “Sé que el mundo se está volviendo loco, pero creo que Dana White nos mantendrá a todos a salvo y nos pondrá a trabajar. Rezo para que todo salga bien", agregó.

Si bien el temor por contagiarse del coronavirus es alto, el veterano brasileño confía en que la compañía lo mantendrá a salvo fuera de su casa en Florida. Y así podrá competir sin ninguna problema ante el estadounidense Hall, que lleva dos victorias seguidas.

“Tengo miedo, eso es normal. Todos tienen miedo (...) Tratamos de mantener a todos protegidos, pero sigo pensando en una cosa: si no puedo pagar la hipoteca de mi casa, si no puedo pagar mis facturas, voy a perder mi casa. Si salgo a la calle, es cuando se complica, es cuando realmente no estarán protegidos. Tengo que cuidar a mi familia de una forma u otra. Sé que UFC me mantendrá protegido”, sostuvo el peleador de peso mediano.

Pese a los problemas que tuvo, por no poder entrenar en un gimnasio debido al coronavirus, ‘Jacare’ se las ingenió para mantenerse en forma en su garaje acompañado de su entrenador Josuel Distak y un grupo de compañeros. “Te diré esto, en mis años de pelea en UFC, he pasado por tantas situaciones estresantes que no tienes idea, así que, para mí, esto no es nada”, dijo Souza.

“Esto no es nada para mí. Es solo otra pelea que haré. Creo que harán que el evento suceda. Si solo quieren decirme la ubicacion el día de la pelea, está bien para mí. Estaré allí, lucharé y ganaré", finalizó Souza, quien cuenta con un récord de 26-8.

