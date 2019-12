El próximo reto de Jon Jones será defender su título de peso semicompleto ante su compatriota el estadounidense Dominick el ‘Devastador’ Reyes. Lo hará en el UFC 247 y probablemente sea la última o penúltima vez que pelee en esta división, pues ‘Bones’ está pensado en subir a los completos.

“Hay una fuerte posibilidad de que eso suceda”, declaró Jones durante una conferencia de prensa previa al UFC 247. La idea empezó luego de que venciera al brasileño Thiago Santos por decisión dividida en la edición 39 de los eventos numerados.

“Después de la pelea con Thiago, me entró la idea de comenzar a entretener la división de peso completo. En los semicompletos, siempre habrá alguien. Yo siento que ya limpié la división y quiero nuevos desafíos”, agregó el luchador que solamente ha perdido una vez y fue porque lo descalificaron.

Sobre su incursión a los pesos completos, añadió: “Mi versatilidad me ha hecho darme cuenta de qué movimientos la mayoría de pesos completos no haría. Por ejemplo: girar o lanzar rodillas voladoras. Saber eso me hizo sentir bien. Creo que el momento de pelear en esa división está cerca. No se me sorprendería si eso sucede”.

