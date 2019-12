Eric Bischoff es una de las voces más importantes de la lucha libre. Fue presidente de la extinta WCW y también ha sido gerente general de Raw. Por eso, sus declaraciones suelen tener cabida en los fanáticos. Recientemente, estuvo en el podcast WINCLY, del Wrestling Inc, y allí habló sobre AEW y NXT.

“No pensé que AEW iba a superar los 600 mil espectadores en el día de su estreno, porque, sin contar a Chris Jericho, Cody y The Young Bucks, no tienen talentos mundialmente conocidos. Pero no me di cuenta de que hay luchadores que son populares en la escena independiente y que tienen sus seguidores en redes sociales. Subestimé esos factores. En fin, AEW ha superado todas mis expectativas y me satisface mucho poder decirlo”, declaró Bischoff.

El promotor de lucha libre también dijo que “como producto televisivo, AEW le gana de goleada a NXT”. Sobre todo porque en All Elite Wrestling el encargado de iluminación se asegura de que el público presente forme parte del espectáculo. Algo que, según él, NXT no podría lograr a la larga por su espacio reducido.

“Si tienes un recinto pequeño y oscuro, como pasó con TNA o WCW, no vas a transmitir una gran sensación. Voy a ponerte un ejemplo. Elige el mejor combate de la historia de WrestleMania. Ahora, imagínatelo en el gimnasio de un instituto, delante de 120 personas. ¿Será la misma pelea? ¿Transmitirá las mismas sensaciones al espectador presente? Por supuesto que no. El público en vivo es un factor fundamental", señaló.

Eso sí, Bischoff ha notado un problema tanto con NXT y con AEW. “No quiero hacer sonar las alarmas, pero NXT y AEW están consiguiendo ratings que eran vergonzosos para TNA hace solo un par de años. No entiendo cómo hay gente que mirar esos números y no se preocupa. En la industria televisiva, o creces o te mueres", concluyó.

