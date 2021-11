Aunque está posicionado como el potencial retador al título de peso ligero de UFC, Justin Gaethje no descarta enfrentar a Conor McGregor. Ya en el pasado, ‘The Highlight’ tuvo interés en enfrentar al irlandés, pero sus caminos no se cruzaron, y tal parece que no lo harán en un futuro cercano.

Y es que Justin Gaethje acusó a ‘The Notorius’ de evitarlo. Según el estadounidense, Conor McGregor lo está siguiendo a tal punto de enfrentar a todos los rivales que él ya venció. Esto luego de que hubiera un rumor sobre un posible duelo entre el irlandés y Michael Chandler el próximo año.

“Para mí, se siente como si estuviéramos en la escuela primaria y Conor McGregor me estuviera siguiendo, tratando de pelear con todos a los que dejé atrás. ¿No es eso lo que está sucediendo? Creo que lo encuentro divertido”, dijo en declaraciones para TMZ Sports.

“Odio decirlo porque es una falta de respeto a los oponentes a los que vencí, pero luché contra ‘Cowboy’ (Donald Cerrone), luego él quiere pelear con él. Acabo de darle una paliza a (Michael) Chandler y ahora él quiere pelear contra Chandler, nunca dirá mi nombre y el de (Tony) Ferguson ahora también, así que simplemente me parece cómico”, agregó.

Y si bien Justin Gaethje tiene toda la intención de enfrentar a McGregor, es consciente de que esa pelea quizá nunca se dé, ya que -según él- no le convendría al irlandés. El estilo explosivo de golpes lo dejaría mal parado al excampeón de UFC.

“¿Quiero que su cara se parezca a la de Tony Ferguson y Michael Chandler? ¡Absolutamente! ¿Lo permitirá alguna vez? No. Tiene demasiadas personas inteligentes alrededor y no es idiota. Podría noquearme, (Charles) Oliveira podría noquearme, (Dustin) Poirier podría noquearme, pero tienen que rezarle a Dios para que conecten ese golpe”, señaló.

