Kevin mintió sobre su edad y peso para poder inscribirse, dijo que tenía 18 y pesaba 60 kilos, cuando en realidad tenía 17 y marcaba 52 kg. Fue uno de los 14 seleccionados para perseguir el sueño de las grandes ligas. Hoy en día es el único de esa ‘promo’ que continúa con ese objetivo, el cual está más cerca que nunca de hacerse realidad. Este martes, ‘Gallo Negro’ estará en la séptima temporada del Dana White’s Contender Series, reality donde los peleadores buscan un contrato con la UFC.

El peruano de 25 años enfrentará al brasileño Víctor Días (32 años) en un combate de peso mosca (57 kilos) , luego de dos cambios en la pelea. Inicialmente, ‘Gallo Negro’ iba a enfrentar a Joshua Van, luego a Rickson Zenidim, pero finalmente lo hará ante el experimentado excampeón de Titan FC. Y a poco de su debut, Depor conversó con él para conocer los detalles de su esperada presentación.

Kevin Borjas tiene un récord de 8-1 como peleador profesional. (Britanie Arroyo / GEC)

Tu pelea ha sufrido cambios, tuviste dos rivales y se bajaron por diferentes motivos, ¿qué sensaciones tienes por todo esto?

Al principio, cuando me cambiaron al primer rival, lo tomé normal. Pensé: ‘que venga el siguiente’, porque había tiempo. Pero al segundo me lo cambiaron hace poco y como que me quebré un poco, pero después el profesor Iván estuvo conmigo y me dio las fuerzas. Por algo pasan las cosas y cualquier persona que se ponga en mi camino lo voy a bajar, venga quien venga, sea quien sea, voy a ganar.

Tu rival inicial iba a ser Joshua Van en mayo. En junio lo cambiaron por Rickson Zenidim, pero por un problema de visa este salió del combate, ahora te enfrentarás a Víctor Dias ¿cambió mucho tu estrategia?

Contra Van mi estrategia iba a ser como que más mi estilo, moverme más, porque él es un peleador que se mantiene quieto, pero contra Zenidim iba a ser todo lo contrario, iba a presionarlo más. Ahora contra Dias, voy a volver a mi estilo, moverme por todos lados y buscar los huecos para poder noquearlo.

Víctor Dias ha sido excampeón de Titan FC y lleva una racha de cinco victorias seguidas, ¿qué sabes sobre él?

Sé que es duro, sé que tiene bastante experiencia, pero como dije, las cosas pasan por algo. Si él está al frente de mí, igual me lo voy a bajar. No tengo duda de eso. Vengo preparándome muy duro como para pensar quién es él, con quién entrene o dónde entrena. Yo estoy listo, preparado mentalmente y físicamente. Vengo entrenando bien duro con compañeros como Claudio Puelles, con el ‘Fuerte’ Barzola, Jesús Pinedo.

¿Cómo ha sido el campamento?

El campamento ha sido como el infierno, créeme. Preparándome duro, tres sesiones, cuatro sesiones diarias. Hasta hemos entrenado domingo, 5:00 am, mediodía y noche. Hemos entrenado durísimo y la preparación ha sido fuerte. He sido constante, disciplinado con todo y sé que dará frutos. Es el campamento más exigente que he tenido.

¿Cuánto tiempo has esperado este momento, de estar a un pelea de entrar a la UFC?

Yo sabía que iba a llegar este momento, porque sé que me he esforzado, he tenido una buena carrera, tengo ocho nocauts. Sé que iba a llegar el momento, lo sentía en mi corazón. Cuando me dieron la noticia no me sorprendió. sabía que era mi momento. Sabía que iba a venir.

¿Cómo te enteraste de la pelea?

Estaba justo entrenando con el profesor Iván, y como tenemos comunicación con mi mánager, él nos dijo que teníamos una pelea para el 8 de agosto en el Dana White’s Contender Series. Ya venía teniendo un campamento de meses, entonces acepté en una.

Para la gente que no te ha visto pelear, ¿cómo te definirías en la jaula?

Soy un peleador muy explosivo, que puede sorprender con codos, rodillas. Soy estilista, no me gusta tirar golpes de más, me gusta tirar golpes precisos. Me gusta siempre apuntar y meter la bala.

No solo debes ganar tu pelea, sino impresionar a Dana White para que te otorgue el contrato para la UFC, ¿cómo manejarás eso?

Lo tomo de la mejor manera, porque de por sí mi estilo, mi forma de pelear vende, cuando peleo sorprendo demasiado. No me preocupo porque siempre mi estilo de pelea ha vendido, ha impresionado, como que he noqueado y todo eso, no tengo por qué preocuparme. Estoy seguro que voy a impresionar a Dana White. Esta es la pelea más importante de mi carrera.

¿Cómo crees que será la pelea?

Yo sé lo que va a hacer. Estoy completamente seguro de que va a querer tumbarme, porque parado yo soy muy superior a él, se va a desesperar. Se va a desesperar en querer tumbarme y querer retener la pelea. Si me logra tumbar, me voy a parar y de pie lo voy a acabar.

¿Vas a buscar la finalización cuánto antes?

Sí, me siento tan seguro de mí mismo que siento que hasta lo puedo someter. Estoy seguro de eso, de que puedo noquearlo o someterlo.





