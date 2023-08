El último sábado, Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC y sumó más que tres puntos en la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Sucede que los íntimos no festejaban un triunfo desde hace cuatro jornadas y, de esta manera, se meten en la pelea de esta segunda parte del certamen. Sin embargo, no todo es felicidad en La Victoria: en aquel cotejo, Carlos Zambrano fue cambiado a los 8 minutos por una molestia (lo reemplazó Gino Peruzzi). Sí, el drama de las lesiones volvió a preocupar en Matute.

Ya pasaron dos días desde el cotejo ante el ‘Gavilán del Norte’ y este martes el propio defensor victoriano confirmó la gravedad de su lesión, a la salida del entrenamiento blanquiazul: “Hoy tuve los resultados de la resonancia, es un desgarro, casi siete centímetros. Será complicado, pero solo queda esperar, son cosas a las que estamos expuestos los futbolistas. Ya me tocó a mí, hay que ponerle buena cara y a pensar en positivo”.

A su vez, el ‘León’ indicó que “la recuperación será de tres a cuatro semanas, así que será complicado, pero me conozco y sé que lo conseguiré. Hay que tomar el lado positivo, son momentos incómodos y se vienen partidos complicados para el equipo -en el Cusco si no me equivoco-, así que solo queda sumar para meternos a la pelea”.

Su malestar no solo es por la ausencia que tendrá en Alianza Lima, sino también porque estaría en juego su presencia en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas: “Esta lesión complica un poco para una próxima convocatoria a la Selección Peruana, pero soy consciente y positivo. Espero estar y en el transcurso de la semana veré la evolución de mi lesión. Yo creo que podría llegar, siempre y cuando me sienta bien”.

La charla pendiente con Larriera

Marcielo Larriera ya comenzó los trabajos con Alianza Lima, tomando en cuenta que este domingo tiene un duro reto ante Cusco FC, en la ciudad imperial. En medio de ello, el estratega uruguayo tuvo la oportunidad de acercarse al defensor de la blanquirroja y, claro, seguir al detalle todo lo relacionado a su lesión. Esto es lo que dijo el ‘Kaiser’ sobre el contacto que tendrá con el DT.

“Yo recién estoy conociendo al ‘profe’, porque no pude entrenar con el grupo. Son nuevos aires y solo queda trabajar duro para captar la idea que trae. Ayer no pude venir a los entrenamientos, porque tenía la resonancia, hoy (martes) lo pude conocer y en el transcurso de los días podré hablar con él”, indicó a los medios.





