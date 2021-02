A pesar de que ya se retiró de las artes marciales mixtas, Khabib Nurmagomedov sigue de cerca las noticias sobre UFC. Y mientras Dana White busca convencerlo de pelear una vez más, el aún campeón de peso ligero se animó a hablar de su rival más mediático, Conor McGregor.

En una reciente entrevista, el ruso habló sobre ‘The Notorious y no le augura un futuro brillante en UFC. Esto luego de que cayera por nocaut técnico ante Dustin Poirier en su última presentación, en Abu Dabi.

Nunca va a volver a estar en la cima. No hay manera de que un hombre pueda estar en la cima dos veces. No solo estoy hablando de él. Lo que quiero decir es que un hombre no puede hacerlo. Solo un equipo puede, como el Real Madrid, que lo hizo varias veces seguidas. Pero estamos hablando de nosotros y un hombre solo no puede hacerlo”, declaró el ‘Águila’.

Khabib no cree que Conor McGregor vuelva a estar en lo más alto de UFC tras haber alcanzado la máxima fama en 2016, luego de ser el primer campeón doble. Y si bien no pasa un buen momento, el irlandés se ha propuesto regresar a la cima, según palabras de Dana White.

De momento, tal parece que Conor McGregor ya cambió su estrategia y dejó atrás al ‘chico bueno’ que respetaba a sus contrincantes. Se espera que en su próxima pelea, que podría ser la trilogía contra Poirier, vuelva a ser el de antes, usando el ‘trash talk’ para intimidar a su rival.

Cabe señalar que Khabib Nurmagomedov peleó contra Conor McGregor en 2018, en una de las peleas más esperadas. Y en el cuarto round, el ruso lo sometió con un ‘mataleón’.

