Los incansables esfuerzos de Dana White, por seguir adelante con la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson para el UFC 249, parecen que serán en vano. Y es que el esperado combate no se llegaría a dar debido a la pandemia del coronavirus.

En medio de la búsqueda incesante de conseguir una nueva sede para el 18 de abril, Dana White recibió una mala noticia sobre Khabib Nurmagomedov. El campeón de peso ligero reveló que está atrapado en Rusia luego de que su país decidiera cerrar las fronteras para evitar una mayor propagación del coronavirus.

Estábamos entrenando en el AKA (American Kickboxing Academy, en California) sin ninguna información sobre la pelea, dónde y cómo va a suceder (...) Luego, UFC nos dijo que la pelea al 100% no sería en Estados Unidos, dijeron que en un 99% sería en Abu Dhabi. Decidimos volar hacia allá, un mes antes, pero cuando aterrizamos supimos que cerrarían las fronteras, así que regresamos a Rusia", contó Khabib Nurmagomedov.

“Después de venir a Rusia también supimos que las fronteras estarán cerradas. Igual que en Estados Unidos, lo mismo que en Europa, Emiratos, en todas partes. Todo el mundo está en cuarentena en este momento”, agregó.

“Ahora escucho que están buscando organizarlo (el UFC 249) con o sin mi (...) Incluso escuché que están buscando un oponente para Tony porque él está en los Estados Unidos y yo aquí en Rusia. Pero estoy aquí no por mi propia voluntad”, aseguró Khabib.

Pese a que UFC intenta encontrar un reemplazo (que sería Justin Gaethje) para el ‘Águila', Tony Ferguson le dedicó unas palabras al campeón de peso ligero. “El 18 de abril se está acercando. Khabib, sé que estas en Rusia. Las prohibiciones de viaje no me impedirán patear ese trasero. No lo uses como una excusa para retirarte”, declaró el ‘Cucuy’.

De momento, lo más probable es que por quinta vez el combate entre Khabib y Ferguson tenga que posponerse debido a circunstancias ajenas. En las otras ocasiones, la pelea no se llegó a dar por lesiones de último minuto y problemas con el corte de peso.

Khabib vs Ferguson: las cuatro veces que fue cancelada

Evento Fecha Razón The Ultimate Fighter 22 – Finale 11/12/2015 Khabib Nurmagomedov se lesionó UFC on Fox 19 16/04/2016 Tony Ferguson se retiró por un problema en sus pulmones UFC 209 4/03/2017 Khabib sufrió problemas con el corte de peso UFC 223 7/04/2018 Ferguson se retiró por lesión en la rodilla

