Conor McGregor no es el único peleador de UFC que causa polémicas, Zhalgas Zhumagulov también ha generado controversia. Esto tras declararse abiertamente polígamo.

El peleador de peso mosca decidió revelar su estilo de vida e informar que tiene seis hijos con sus dos esposas diferentes. Un hecho que para Zhumagulov es normal.

“Sí, tengo dos esposas, dos esposas y seis hijos. Al principio hubo desafíos, pero ahora todo está bien”, declaró Zhalgas Zhumagulov, durante una entrevista con el canal de YouTube Let Me Interrupt You.

Al ser consultado sobre cómo divide su tiempo para sus dos esposas, el peleador de UFC sostuvo que va y viene entre las dos casas, pasando el día con una y el siguiente con la otra. Asegura que esto lo ayuda a mantener felices a todos.

“Bueno, ¿de dónde salí? Si me fui, por ejemplo, de mi segunda esposa, voy a la primera. Si dejé la primera, paso a la segunda. Un día aquí, un día allá”, agregó.

Cabe señalar que el kazajo entró a UFC el año pasado. Sin embargo, en su última pelea no tuvo el éxito que esperaba y perdió por nocaut técnico en el primer asalto ante el angoleño Manel Kape,