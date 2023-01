El peruano de 26 años firmó contrato con la UFC y cumplió uno de sus grandes objetivos que tenía, cuando empezó en el mundo de las artes marciales mixtas en 2014. Bedoya, quien radica en Brasil, se fue a Sao Paulo hace un par de años con el fin de mejorar como peleador y llegó a la Chute Boxe, una de las escuelas más prestigiosas y cuna de grandes exponentes como Charles Oliveira (excampeón de peso ligero de la UFC). La ‘Máquina’ aprendió de los mejores y su nivel creció.

Si bien pudo llegar un poco antes a la UFC, la negociación tomó su tiempo, puso a prueba su paciencia y finalmente logró estampar su firma. El anuncio lo dio su entrenador Diego Lima hace menos de una semana y horas después ya tenía rival y fecha. Bedoya estará haciendo su debut el 6 de mayo ante el estadounidense Kalinn Williams en peso wélter (77 kilos). A raíz de ello, Depor conversó con él para conocer más detalles sobre la noticia y el momento que vive.

Cuéntame, Rolando, ¿cómo te sientes luego de conocer la noticia?

Estoy muy feliz, emocionado de que ya llegue el día para competir. Pienso en todo lo que he pasado, en las peleas, en los entrenamientos, en los altos y bajos y me emociono bastante por haber cumplido lo que quería. Obviamente, este es el inicio de lo que yo tengo planeado. Quiero ser campeón, como todos saben, soy muy apegado a mi mamá y siempre he querido darle lo mejor para ella, así que cada vez estoy mucho más cerca de esos planes. Estoy súper feliz por esto.

¿La noticia te toma por sorpresa o ya había algún presentimiento de que ibas a firmar?

Ya más o menos desde julio que me vine para Brasil. Justamente se cayó mi pelea porque tuve una lesión en el lumbar, entonces tuve que descansar, estaba un poco triste por lo que me pasó, porque quería defender el título en Perú [en el FFC], quería pelear una vez más e irme a Brasil con una victoria más, pero bueno todo pasa por algo. Vine a Brasil el 11 de julio [del 2022], fue cuando Diego Lima [mi entrenador] me preguntó cómo me sentía, si estaba bien, me dijo que venga a Brasil. Viajé a Brasil, llegué, entrené, un par de días después, mi entrenador me dio las felicitaciones, porque había firmado con la UFC. Obviamente, no habíamos firmado nada en ese momento, pero todo fue repentino. Me quedé sin palabras, abracé a mi maestro, le agradecí, todo esto fue duro, todo el transcurso de mi carrera, ya 10 años en este deporte, luchándola. Ya en ese tiempo supe, pero no tenía nada, ningún contrato de por medio, solo era acuerdo de palabra. Cuando hablé con Diego [Lima], me dijo que iba a pelear en Río [en enero en el UFC 283], pero primero tenía que pelear Charles Oliveira en Dubái, y pasó lo que pasó [su compañero perdió], no supe mucho más de mi contrato, no supe más de mi pelea, y ya enero no estaba tan lejos, entonces me puse medio preocupado. Diego fue a Las Vegas y se reunió con Dana White y justo ahí se concreta. Me acuerdo que estaba acá en mi casa y mi entrenador me dice que ya tenía el contrato en sus manos. Me dijo ‘ahora sí eres 100% atleta de la UFC’. Eso fue el día de mi cumpleaños [13 de enero], que me llamó y me dijo eso. Estaba un poco mal, con fiebre, triste porque estaba lejos de mi familia y justo me da esa noticia. Pasó mi cumpleaños y me dice que ya tenía rival, me puse muy feliz, de poder representar a mi país en el mejor evento del mundo contra un peleador experimentado, va a ser una guerra, voy a ganar esa pelea.

¿Terminas firmando tu contrato con la UFC el día de tu cumpleaños entonces?

Fue el día de mi cumpleaños. Firmé, mandé mi firma online y ese día, el día de mi cumpleaños , firmé con la UFC. Fue el mejor regalo. Mejor regalo imposible. Fue el mejor regalo, porque justo estaba extrañando a mi familia, a mi enamorada, a mi perro, estuve un poco triste porque estaba lejos de ellos. Obviamente que tengo mis amigos aquí, pero no es lo mismo.

Para la gente que no sabe, tú radicas en Brasil, y entrenas en la Chute Boxe, una de las escuelas más famosas de ese país, ¿en qué momento decides dejar Perú e irte a vivir a Brasil?

Fue en 2018, cuando yo peleé por el cinturón con Granados [en el FFC], justo se da la presencia de la UFC en Uruguay. Le gané a mi rival, me dan la posibilidad de pelear con Estela, pero se presentó la oportunidad de Combate Américas. Al final, terminé cancelándola, porque justo había firmado con una agencia, First Round Managment, y me habían ofrecido pelear en la UFC en Uruguay. Yo era consciente de que en ese momento en Perú no había gente de mi categoría que podía ayudar. El pensamiento fue irme a Brasil, por coincidencias de la vida, mi profesor Flavio Álvaro, que en ese entonces vino a Perú, me dijo que vaya a entrenar a la Chute Boxe. Me fui, saqué el dinero de donde sea y me fui a Brasil, pensando que iba a pelear en Uruguay, pero no tenía contrato, no tenía nada, pero me fui con la esperanza de pelear, hice mi campamento, entrené todo, pero la pelea nunca se dio. Ahí conocí a Diego [Lima], a los chicos y me supe adaptar. Tuve la esperanza de pelear en el UFC Uruguay, porque se había lesionado un compañero, pero la agencia que me representaba no me respondía, hasta que llegó el día y no se dio. Ya me iba a venir a Perú, pero me quedé un mes más, y ahí es cuando Diego me pacta una pelea aquí y me vuelvo muy unido a la Chute Boxe.

¿Cuánto crees que has cambiado desde que entrenas en Brasil?

Creo que he mejorado demasiado, un nivel que nunca hubiera obtenido si me quedaba en Perú. Si hubiera sido de cabeza débil, de dejar a mi familia, no iba a ser nadie, iba a ser un peleador más del montón. Lo que yo puedo recomendar a los peleadores que están en Perú es que salgan, que se rocen con gente de afuera, que tengan los mismos sueños, la misma vibra, que sumen y no resten. Eso es lo que a mí me pasa aquí, gracias a eso, me elevé y subí bastante mi nivel.

Como toda buena escuela brasileña, ¿sientes que en la Chute Boxe has mejorado tu striking y jiu-jitsu?

Sí, obviamente, mejoré bastante mi jiu-jitsu, mi strking y encima mi wrestling, la lucha aquí también es muy buena. Acá entreno con Alireza Noei que es de Irán, es un profesor muy bueno, es cinturón negro de judo, jiu-jitsu y peleador de MMA. También está Diego [Lima] en la parte técnico del striking, también está Charles [Oliveira], de jiu-jitsu, acá tengo nivel bastante.

¿Cuán has sacrificado en estos 10 años de carrera?

Son diez años, qué no he hecho por este deporte, hasta a veces he peleado gratis por amor al deporte. He dejado muchas cosas, pero eso viene hacer parte de esto, he dejado más mi vida social, por dedicarme más a este deporte . Obviamente que en el camino también conoces gente, pero puedo decir que el mayor sacrificio que hice fue dejar a mi mamá en Perú, y venir aquí a luchar por mis sueños. A parte de ser campeón de la UFC, es darme una mejor vida a mi mamá.

Ahora, anunciaste tu contrato con la UFC y ya de inmediato tienes rival, te enfrentarás a Khalil Williams el 6 de mayo…

Eso es lo que me encantó, que me hayan dado a mi rival. Estaba preocupado de que solo firmara, yo estoy aquí siete meses entrenando fuertísimo, estoy preparado por si me ponen una pelea mañana, estoy cerca al peso. Cuando me dan la noticia, estaba en Río para ver la cartelera del UFC 283. Estaba ahí y mi entrenador me dijo que mire las peleas de Williams, me dijo que iba a pelear con él. Ya lo he recontra estudiado, ya sé qué hace, qué no se hace, cuáles son sus bajas, altas. Es un peleador grande, tiene la mano pesada, pero esto es un juego de ajedrez. Solo les puedo decir que voy a salir con la victoria para Perú.

¿Cómo te definirías en la jaula? ¿Eres más un striker, un grappler?

La gente dice que soy un striker, pero yo les digo que yo soy completo. Situación arriba, estoy listo; lucha, estoy listo; jiu-jitsu, estoy listo. En mi última pelea, llevé a mi rival arriba, abajo, encima lo finalicé. Tengo todas las áreas. En la jaula veo los defectos de mi rival, yo ya voy viendo todo.

¿Tu campamento va a ser netamente en Brasil?

Obviamente que me quedo aquí. Yo quería volver a Perú para ver a mi familia, pero yo como le dije a todos mis amigos, como le dije a mi mamá y a mi enamorada, yo no pensaba volver a Perú sin pelear. No me voy de acá sin el triunfo, no puedo llegar a mi casa sin la victoria.

Tienes un récord de 13-1 y peleas en peso wélter (77 kilos), ¿siempre lo has hecho?

Antes peleaba en ligero, en 70 kilos, pero ya con el transcurso del tiempo se me hacía un poco más difícil. También, no te voy a mentir, antes yo bajaba a 70 kilos sin nada de experiencia, sin nutricionista, sin ningún profesional. Era dejar de comer y solo entrenar y eso estaba mal. Tienen que ser todo un profesional para hacer esto, porque esto no es un juego. Yo creo que sí llegaría a 70 kilos, obviamente no tan fácil como a 77, pero me costaría un poco más de tiempo.

¿Tu plan en la UFC será pelear en wélter?

Mi debut será en wélter, porque mis últimas peleas han sido en ese peso, pero yo voy a pelear en las dos categorías (wélter y ligero). Yo no tengo ningún problema.

¿Qué vamos a ver de ti el 6 de mayo?

Van a ver un Rolando mucho mejor de lo que lo vieron la última vez, más completo, más fuerte. Solo les voy a decir que voy a ganar, que voy a llevar ese triunfo al Perú, a la casa.

Rolando Bedoya en el FFC, evento peruano de MMA. (Fusion Fighting Championship FFC)





