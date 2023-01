La participación de Perú en el Sudamericano Sub 20 no tuvo el mejor rendimiento en el torneo, quedando último en la fase de grupos de la competencia que se realizó en Colombia y que dejó muy triste a Arón Sánchez, quien mostró su frustración al no haber podido sumar punto alguno en el campeonato.

“Queda la bronca porque dimos todo. Los jugadores que iniciaron y los que entraron rindieron”, sostuvo el zaguero y capitán del combinado blanquirrojo que se despidió del certamen continental con una derrota, por la mínima diferencia, ante el cuadro argentino.

Por otro lado, Arón Sánchez dejó en claro que la intención de la Selección Peruana Sub 20 siempre fue la de poner el balón al piso y desarrollar un juego vistoso para crear situaciones de gol, pero la fortuna no estuvo del lado bicolor, ocasionando que no se alcance el objetivo.

“El primer tiempo lo jugamos de la mejor manera, pero por un error que tuvimos nos fuimos 1 a 0 en contra. Desde que empezó el torneo ante Brasil, tratamos de jugar bien, pero no se dieron los resultados”, agregó el futbolista que milita en la Academia Cantolao de la Liga 1.

¿Cómo se define el Sudamericano Sub-20?

Según el formato del Sudamericano Sub-20 2023, las tres mejores selecciones de cada serie pasarán a la fase final, donde deberán enfrentarse todos contra todos y se definirá al ganador por puntos. El que tenga la mayor cantidad de unidades al término de las cinco fechas se coronará ganador, siendo Ecuador el último combinado que alcanzó el título.

Este Sudamericano Sub-20 en Colombia otorgará cuatro plazas al Mundial de la categoría que se jugará en Indonesia, entre mayo y junio del 2023. Asimismo, dará tres cupos a los Juegos Panamericanos 2023, que se desarrollará en Chile del 22 de octubre al 4 de noviembre del año que viene.





