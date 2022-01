El camino a WrestleMania 38 ya comenzó e inició de gran forma con el WWE Royal Rumble 2022 desde The Dome At America’s Center de Saint Louis, Missouri. Fueron seis combates en su cartelera, pero sin duda las dos batalles reales se llevaron la atención de todos los fanáticos. Y es que Brock Lesnar y Ronda Rousey fueron los grandes ganadores

El show comenzó con la pelea entre Roman Reigns y Seth Rollins por el título Universal. Ambos revivieron su antigua rivalidad post The Shield, pero el combate acabó en descalificación, cuando el ‘Jefe Tribal’ no soltó la ‘guillotina’, pese a la advertencia del árbitro. El samoano no tuvo mejor idea que rematar a Seth Rollins a silletazo limpio.

Por otro lado, el combate real de mujeres tuvo varias sorpresas como Lita, Molly Holly, Mickie James, Kelly, Melina y las gemelas Bellas. Sin embargo, la gran aparición fue de Ronda Rousey. ‘Rowdy’ volvió a WWE luego de casi tres años para eliminar a Charlotte Flair y ganar el Royal Rumble de mujeres.

Siguiendo con la cartelera del evento, Brock Lesnar y Bobby Lashley colisionaron en un duelo esperado por los fanáticos de WWE, en juego estuvo el título Universal, que finalmente obtuvo el ‘Todopoderoso’ luego de la intervención de Roman Reigns.

El samoano apareció cuando el árbitro fue noqueado, producto de una acción fortuita. Reigns le aplicó una ‘lanza’ a Lesnar y luego le pidió a Paul Heyman el título para rematarlo. Lashley aprovechó eso para cubrir a la ‘Bestia’, mientras Reigns y su patrocinado se iban por la rampa.

Finalmente, la Batalla Real masculina llegó y con ello otras sorpresas más como la presencia de Shane McMahon, Drew McIntyre y Bad Bunny. Las luces se fueron hacia el artista puertorriqueño, que volvió a WWE luego de un año. Sin embargo, la sorpresa fue la última entrada: Brock Lesnar.

La ‘Bestia Encarnada’, que había perdido su título durante el evento, apareció en la última posición y eliminó a Drew McIntyre para ganar el Royal Rumble y citarse en WrestleMania 38.

El camino hacia la ‘Vitrina de los Inmortales’ inicia con uno de los eventos tradicionales de la empresa de lucha libre de entretenimiento. Las superestrellas, de la división masculina y femenina, harán todos lo posible para obtener una oportunidad titular.

AJ Styles, Big E, Kevin Owens, Randy Orton, Rey Mysterio, Sheamus, Kofi Kingston son algunos de los rostros que estarán presentes. Mientras que Bianca Belair, Carmella, Charlotte Flair, Liv Morgan o las legendarias Lita, Michelle McCool participarán en los esperados combates.

Royal Rumble 2022: horarios del kickoff / horarios del evento principal

México – 6:00 p.m. / 7:00 p.m.

Perú – 7:00 p.m. / 8:00 p.m.

Colombia – 7:00 p.m. / 8:00 p.m.

Ecuador – 7:00 p.m. / 8:00 p.m.

Venezuela – 8:00 p.m. / 9:00 p.m.

Bolivia – 8:00 p.m. / 9:00 p.m.

Argentina – 9:00 p.m. / 10:00 p.m.

Chile – 9:00 p.m. / 10:00 p.m.

Paraguay – 9:00 p.m. / 10:00 p.m.

Uruguay – 9:00 p.m. / 10:00 p.m.

Brasil – 9:00 p.m. / 10:00 p.m.

España – 1:00 a.m. (domingo 30 de enero) / 2:00 a.m. (domingo 30 de enero)

Royal Rumble 2022: canales de transmisión en español

La señal de Star Action, en la televisión, y WWE Network, la plataforma oficial de la empresa, serán las encargadas de llevar toda la emoción de la edición 2022 de Royal Rumble que también tendrá peleas por los principales cinturones.

Brock Lesnar pondrá en juego el campeonato principal de la compañía frente al poderoso Bobby Lashley. A su vez, Roman Reigns tendrá un mano a mano ante su excompañero Seth Rollins por el título Universal. En tanto Becky Lynch defenderá la corona de Raw contra Doudrop.

Royal Rumble 2022: cartelera confirmada

Brock Lesnar (c) vs. Bobby Lashley – Campeonato de WWE

Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins – Campeonato Universal de WWE

Becky Lynch (c) vs. Doudrop – Campeonato femenino de WWE Raw

Edge/Beth Phoenix vs. The Miz/Maryse

Batalla Real con superestrellas masculinas

Batalla Real con superestrellas femeninas

