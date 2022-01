Aunque se pudo quedar en Australia, la odisea de Novak Djokovic todavía no termina. Pese a que el serbio logró ganar el juicio por la anulación de su visado a su llegada al país oceánico, su permanencia aún está por verse. La amenaza sobre una posible deportación por parte del gobierno australiano no cesa, sobre todo a raíz de las últimas informaciones sobre el tenista.

Según las más recientes informaciones, ‘Nole’ ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta por dos acciones que lo perjudicarían. La primera es la supuesta falsificación de su prueba PCR, la cual presentó como parte de su exención médica debido a que dio positivo por COVID-19. Sin embargo, el código QR que aparece en la ficha dirige a un resultado contrario: negativo.

La revelación la hizo el periodista Ben Rothenberg, quien publicó una serie de tuits en las que puso en evidencia el resultado del presunto positivo con el que Djokovic logró la exención médica. El colaborador de The New York Times se percató del incidente al escanear el código y verificar que la página mostraba que el resultado de Djokovic era negativo.

Imagen de la prueba PCR de Novak Djokovic en la que en una de ellas el resultado es positivo y en la otra negativo. (Twitter @BenRothenberg)

“Amigos, esto es más que sospechoso. La prueba de COVID-19 presentada por Djokovic el 16 de diciembre (con código de confirmación7371999-259039) viene con un código QR. Cuando escaneas ese código QR (lo podéis intentar), te lleva a un sitio web que muestra que el resultado fue “negativo”, no positivo”, explicó Rothenberg a través de su cuenta de Twitter.

“Pero ahora, lo he vuelto a intentar y me sale el resultado contrario para el mismo test: positivo. ¿Quién está jugando con esta página web? Hay más gente que está obteniendo una combinación de resultados positivo/negativo desde este código QR. No sé qué hacer, todo esto es muy extraño”, agregó.

Sin embargo, no solo es ese tema, el gobierno federal también se encuentra examinando la declaración de viaje que el número uno de la ATP envió para solicitar el visado de entrada, luego de obtener la exención médica por no haberse vacunado contra el COVID-19. Según el documento, ‘Nole’ marcó la casilla “no” en cuestión de si había realizado algún otro viaje durante los 14 días, sin contar la escala de España a Dubái que hizo antes de llegar a Australia.

Djokovic fue visto entrenando en las instalaciones del Club de Tenis Puente Romano de Marbella, donde reside el serbio, y donde no dudó en hacerse una foto con los chicos de la Soto Tennis Academy el 31 de diciembre. (Difusión)

De acuerdo a las informaciones, Djokovic estuvo en Marbella el 31 de diciembre, entrenando para el Abierto de Australia. Esto demostraría que ‘Nole’ estuvo en España antes de volar el 4 de enero a Melbourne desde el país ibérico previa escala en Dubái. La Policía Fronteriza Australiana ya está investigando este asunto que vuelve a complicar aún más su caso a la espera de la resolución definitiva.

Mientras este tema continúa en Depor hemos preparado 10 preguntas y respuestas puntuales sobre el ‘caso Djokovic’ para que se pueda entender mucho mejor su situación, ante cualquier desenlace.

1. ¿Cuál fue la razón por la que Novak Djokovic pidió una exención médica?

El tenista serbio solicitó una exención médica para entrar a Australia y jugar el primer Grand Slam de la temporada debido a que se contagió de COVID-19 el pasado 16 de diciembre. Esto impidió que ‘Nole’ se vacunara contra el virus.

2. ¿Por qué en primera instancia el gobierno de Australia rechazó la exención y el visado de Djokovic?

Cuando llegó al Aeropuerto de Melbourne. Novak Djokovic fue interrogado por funcionarios estatales y no se le permitió cruzar los controles de migración. Según las autoridades, su visa no permite exenciones médicas por no estar vacunado contra el coronavirus. Posteriormente, sus abogados presentaron el informe sobre su caso positivo y la razón por la cual no se había vacunado.

El Park Hotel de Melbourne, donde fue alojado por las autoridades el tenista serbio Novak Djokovic.

3. ¿Cuánto tiempo estuvo retenido en un hotel especial Novak Djokovic a la espera de su fallo?

Desde su llegada el miércoles pasado, Novak Djokovic fue alojado en el Park Hotel de la ciudad de Melbourne. Dicho hotel fue cultivo de un brote de coronavirus a fines de mayo del 2020. Tras ello, el gobierno australiano lo utilizó para transferir de manera forzada a refugiados detenidos y personas que buscan asilo en el país. El tenista estuvo desde el miércoles 5 hasta el lunes 10. Según padre, lo mantenían incomunicado.

4. Al conocerse su caso positivo, ¿Djokovic respetó los días de aislamiento desde el 16 de diciembre?

No, Novak Djokovic, según documentación presentada por sus abogados, dio positivo el 16 de diciembre. Dos días antes estuvo en un partido de la Euroliga en su país, donde posiblemente contrajo el virus. El mismo 16 estuvo en un acto protocolar de su imagen sin mascarilla ni distanciamiento social y un día después (el 17), en un evento hecho por la Federación de Tenis de Belgrado.

5. ¿Quién decidió la suerte de Djokovic de poder entrar a Australia?

El lunes, el juez Anthony Kelly ordenó la liberación de Djokovic de un centro de detención temporal en un hotel y que se le devolvieran sus pertenencias. Esto luego de anular la decisión del gobierno de cancelar su visa. Además, el juez ordenó que el Ministerio del Interior de Australia, pague los costos legales de Djokovic.

6. ¿Cuánto duró la audiencia que absolvió a Novak Djokovic?

El caso duró seis horas y finalmente el juez Anthony Kelly falló a favor de Djokovic.

7. ¿Dónde está entrenando Djokovic?

Luego de ser liberado del hotel, Novak Djokovic entrenó el martes sobre la pista del Rod Laver Arena de cara a su preparación para el Abierto de Australia.

Djokovic ya entrena para el Abierto de Australia, donde es el sembrado número uno. (Twitter)

8. ¿Novak Djokovic ya puede jugar el Abierto de Australia?

En este momento Djokovic, que tiene plena libertad para entrenar y preparar su participación en el primer Grand Slam de la temporada, tendrá que seguir esperando para saber si finalmente podrá defender su corona en el primer Grand Slam de la temporada.

9. ¿Djokovic puede ser deportado a pesar de que un juez falló a su favor?

Sí, podría ser deportado. La decisión depende de Alex Hawke, ministro de Inmigración de Australia, ya que él tiene la última palabra sobre una posible retirada del visado del serbio. La decisión podría tomarse el miércoles 12 de enero, según la prensa australiana. Y debido a las últimas informaciones sobre ‘Nole’, su PCR negativa y su omisión de viaje a España, su suerte podría estar echada.

10. ¿Por qué es tan importante para Novak Djokovic el Abierto de Australia?

Djokovic es el vigente campeón del torneo, el cual ha ganado nueve veces. Este torneo es muy importante para el serbio dado que podría conseguir su Grand Slam 21 y así ser el tenista con mayor ‘majors’ en su haber, separándose así del empate con Rafael Nadal (20) y Roger Federer (20).

Djokovic ganó el año pasado tres títulos Grand Slam de los cuatro que hay en la temporada. Solo le faltó el Abierto de Estados Unidos. (Difusión)