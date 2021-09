AEW sigue dando golpes en la mesa en cuanto a superestrellas. Esta vez, la compañía de Tony Khan sorprendió al mundo del wrestling y a WWE con las incorporaciones de Daniel Bryan, ahora conocido como Bryan Danielson, y Adam Cole en el evento All Out de Chicago.

Eran los momentos finales del evento y Kenny Omega se había unido a The Elite para destrozar a Christian Cage y sus aliados. El actual campeón mundial de AEW estaba en medio de su promo cuando sonó una nueva música y era la de Adam Cole.

El popular ‘Bay Bay’ entró al ring y sorpresivamente se unió a Omega y a sus amigos The Young Bucks. Cole afirmó que The Elite era la facción más dominante en la industria. Sin embargo, la sorpresa no acabó ahí.

Omega estaba a punto de despedir el show y en ese instante la música clásica de Daniel Bryan se escuchó. El excampeón de WWE, y líder del movimiento del ‘Yes’, entró en escena y se subió al ring para ayudar a Christian Cage y sus aliados.

Bryan lució en grande en su primera aparición en un ring desde abril de este año y le aplicó un rodillazo del ‘Sí' a un secuaz de Omega para cerrar el show. Como se recuerda el excampeón de WWE estuvo hasta hace poco en la empresa de Vince McMahon, pero su contrato expiró y muchos pensaron que se iba a enfocar en su familia.

Sin embargo, Bryan Danielson, al no estar ya bajo contrato con WWE, decidió unirse a All Elite Wrestling. Mismo destino fue el de Adam Cole. que ya era agente libre desde hace un par de semanas. ‘Bay Bay’ había entrando en posibles negociaciones con Vince McMahon, pero no llegaron a un acuerdo y optó por ir a la compañía de Tony Khan, donde están mucho de sus amigos.

