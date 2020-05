Pese a que eran una de las parejas más prometedoras en WWE, The Revival decidió irse de la empresa por decisión propia hace más de un mes. Tras su salida, la posibilidad de llegar a All Elite Wrestling creció y este miércoles se hizo realidad.

Dax Harwood y Cash Wheeler, los exThe Revival, llegaron a AEW en un coche mientras The Young Bucks eran atacados en el ring por The Butcher y The Blade. Los excampeones de WWE subieron al cuadrilátero y sorpresivamente ayudaron a Matt y Nick Jason.

Después de su aparición, AEW promocionó las nuevas camisetas de los exluchadores de WWE, ahora conocidos como FTR. Las siglas significarían F*ck The Rest.

Cabe señalar que Harwood y Wheeler se fueron de WWE el 10 de abril y su llegada a AEW estuvo siempre relacionada a una rivalidad contra The Young Bucks.

Anuncio oficial de AEW sobre FTR. (AEW)