A fines del 2017, Austin Aries dejó de trabajar con WWE. No hubo muchas explicaciones sobre su repentina salida. Solo se sabía que la superestrella de 205 Live había pedido descanso días antes para recuperarse de una lesión. Hoy, más de dos años después, Aries acaba de revelar por qué se fue.

Aunque en realidad no se fue porque él quiso, sino porque lo despidieron: así lo contó el ahora luchador de la MLW al youtuber Chris Van Vliet. “No pedí la rescisión de mi contrato. Te cuento cómo fue: cuando terminé mi rivalidad contra Neville, estaba lidiando con un par de discos herniados en mi cuello. Entonces, hablé con los médicos, ya que me sentía cada vez peor”, narra Aries.

Y prosigue: “Un miércoles, recibí la llamada del doctor y me dijo que me daría un mes de reposo para que mi cuello mejore. Al día siguiente fui al Performance Center para comenzar mi rehabilitación. Me sentía muy aliviado de poder descansar para poder sanar y así seguir ganando dinero”.

“Pero a los días, el viernes, me llamó Triple H y me dijo que habían decidido cortar la relación laboral conmigo. Él estaba tan sorprendido como yo y no entendíamos por qué me habían despedido”, agrega Aires, quien señala que no había tenido problemas con nadie. “Solo supe que fue decisión de Vince”.

Aries asegura que le hubiese gustado quedarse en la empresa; y si en caso no se recuperaba de su lesión, hubiese querido trabajar como comentarista o ayudando a jóvenes para que impulsen su carrera. "Hubiera sido genial”, concluye.

