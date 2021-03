El segundo reinado de The Miz como campeón de WWE solo duró ocho días y llegó a su fin gracias a Bobby Lashley. El ‘Todopoderoso’ se cobró el favor de haberle ayudado a destronar a Drew McIntyre y luchó contra ‘The Awesome’ en el evento central de RAW, el último lunes

The Miz intentó de todo para evitar pelear contra Lashley a lo largo del programa. Comenzó fingiendo un dolor de estómago, pero ni Adam Pearce ni Shane McMahon le creyeron. Luego en un primer combate contra el cliente de ‘MVP’, perdió por cuenta de 10, pero no se le despojó el título.

Las acciones de The Miz obligaron a Shane McMahon y Adam Pearce a darle un ultimátum de si no defendía de forma correcta el campeonato sería despojado. Finalmente, el campeón salió a la arena, para enterarse que el combate iba a ser de ‘leñadores’, para que ‘The Awesome’ no pudiera escapar.

Y al sonar la campana, Bobby Lashley se fue con todo contra The Miz y empezó a castigarlo. Fueron pocos los minutos del combate hasta que el ‘Todopoderoso’ le aplicó su ‘hard lock’ y le arrebató el título de WWE.

Con ello, Lashley se convirtió por primera vez en campeón de WWE luego de estar en la empresa por 16 años (combinando sus dos etapas). También es el tercer monarca mundial afrodescendiente, tras The Rock y Kofi Kingston.

De momento, se desconoce si Lashley llegará como campeón de WWE a WrestleMania 37, falta un evento (Fastlane) antes de la gran cita. Se especula que su coronación dará pie a la vuelta de Brock Lesnar para que ambos peleen en la ‘Vitrina de los Inmortales’.