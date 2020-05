Christian es uno de los luchadores más importante en la historia de la WWE. Ha sido campeón mundial y también fue una pieza clave en la división de parejas, especialmente en la ‘Era de la actitud’. Recientemente, ha sido entrevistado por The Bump y allí habló sobre los combates que tuvo con Randy Orton.

“Con Randy, teníamos una química brutal. Y creo que era porque teníamos diferentes estilos de lucha. La gente disfrutaba de nuestros enfrentamientos. También nos teníamos mucha confianza. Sabíamos que cuando saliéramos al ring, íbamos a dar grandes peleas y que la gente hablaría de esas contiendas por mucho tiempo”, señaló Christian.

“Mi pelea favorita con Randy fue la que dimos en Over The Limit 2011 porque hubo mucha emoción, tanto del lado de nosotros como del Universo de la WWE. Fue casi como un partido de fútbol: se podía escuchar a la mitad del recinto cantando por Orton y a la otra mitad cantando por mí”, agregó.

El 'Capitán carisma’ también mencionó otras dos peleas que tuvo contra la ‘Víbora’ y que le gustaron por cómo se desarrollaron: una contienda sin descalificación por el título mundial de peso pesado que se realizó en SummerSlam 2011 y un combate dentro de una jaula en un programa de SmackDown. “Sin embargo, me quedaría con la de Over the Limit”, sentenció.

