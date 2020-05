Luego de WretleMania 36, a Kevin Owens no se le ha visto en los Monday Night Raw. El luchador optó por alejarse de la acción debido a la crisis que ha originado el nuevo coronavirus, quería pasar el tiempo con su familia. Sin embargo, esa no ha sido la única razón del porqué ya no aparece en el show rojo. Hay otra: KO está lesionado.

En una entrevista con el medio canadiense RDS, Owens contó que se había lastimado uno de sus tobillos durante su lucha contra Seth Rollins en WrestleMania 36. Cree que se puede tratar de un esguince o de una ligera fractura. Pero para salir de dudas, la próxima semana se someterá a radiografías. Lo seguro es que estará fuera de los cuadriláteros por tiempo indeterminado.

¿Y en qué momento habría sucedido esta lesión? Es muy probable que haya sido cuando Kevin Owens se lanzó contra Seth Rollins desde el logo de WrestleMania 36 (ubicado a seis metros de altura). Fue una maniobra arriesgada que le permitió vencer al ‘Mesías’, pero que, al parecer, le ha traído consecuencias.

En la conversación, KO también habló sobre la decisión del estado de Florida de declarar a la WWE como “negocio esencial". “Es especial que nos consideren esenciales. Tal vez piensan que las personas necesitan distraerse en medio de esta crisis. Lo mejor de la empresa es que si no queremos estar en las grabaciones, nos han dicho que no habría problemas. Por eso, opté por estar con mi familia", dijo el luchador.

