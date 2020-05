La WWE ha añadido una pelea más al Money in the Bank 2020. Los campeones en parejas de SmackDown The New Day (Big E y Kofi Kingston) deberán defender sus títulos en un ‘Fatal 4-Way Match’ ante The Forgotten Sons, Lucha House Party y The Miz y John Morrison.

La rivalidad entre estas parejas inició en el SmackDown del 24 de abril. Aquella vez, las cuatro duplas se hicieron presente en el cuadrilátero y se armó una trifulca, en la que The Forgotten Sons mostraron todo su poder al darle una paliza a The New Day y a Lucha House Party. The Miz y Morrison optaron por retirarse del ring.

No solo eso: en el último show azul Steve Cutler, Wesley Blake y Jaxson Ryker -The Forgotten Sons- lograron derrotar a Kofi Kingston y Big E (los campeonatos no estuvieron en juego). Y ahora la facción proveniente de NXT tendrá la oportunidad de quedarse con los cinturones.

El Money in the Bank de este año se realizará el domingo 10 de mayo en el edificio corporativo de la WWE, el cual está ubicado en la ciudad de Stamford, en Connecticut. Hasta el momento la cartelera del evento cuenta con seis combates.

Peleas anunciadas del Money in the Bank 2020

- Asuka vs. Shayna Baszler vs. Nia Jax vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella en la lucha femenina de escaleras

- Daniel Bryan vs. Rey Mysterio vs. Aleister Black vs. King Corbin vs. Otis vs. peleador por anunciar en la lucha masculina de escaleras

- Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt por el título de la WWE

- Bayley (c) vs. Tamina por el título femenino de SmackDown

- Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins por el título de la WWE

- The New Day (Big E y Kofi Kingston) (c) vs. John Morrison & The Miz vs. The Forgotten Sons (Steve Cutler, Jaxson Ryker y Wesley Blake) vs. Lucha House Party (Gran Metalik y Lince Dorado)

