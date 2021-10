Un combate digno de un evento estelar. Edge y Seth Rollins protagonizaron un ‘clásico instantáneo’ con su rivalidad en WWE Crown Jewel 2021. Ambos luchadores, que ya se habían visto las caras en SummerSlam, se enfrentaron en un combate dentro de un Hell in a Cell.

El combate se tornó violento, cuando los objetivos debajo del ring empezaron a salir. Edge sacó una escalera y varias sillas; mientras que Seth Rollins sacó una caja de herramientas. Ambos se dieron con todo, pero el ‘Mesías’ aumentó la intensidad al sacar una cadena de acero g ponerla en su bota.

Seth Rollins le aplicó varias patadas y estuvo a punto de conectarle su pisotón, pero Edge reaccionó conectándole un golpe bajo con la silla. La ‘Superestrella Categoría R’ reaccionó y usó la cadena para ahorcarlo, mientras le aplicaba una llave.

Tras ello, Edge dejó la cadena, tomó impulso y le aplicó un pisotón a la cabeza de Rollins, que terminó chocando contra la silla. Con ello, se llevó la victoria y repitió el resultado que consiguió en SummerSlam.

WWE Crown Jewel 2021: la previa

Este evento se organiza desde el 2018 como parte de una asociación estratégica entre la empresa de Vince McMahon y la Autoridad Deportiva General de Arabia Saudita. Cada edición muestra peleas impactantes como, por ejemplo, en el año de su debut se presenció el D-Generation X (Triple H & Shawn Michaels) vs. The Brothers of Destruction (The Undertaker & Kane).

En esta oportunidad, Roman Reigns vs. Brock Lesnar por el Campeonato Universal protagonizarán el combate central. Como se recuerda, la ‘Bestia encarnada’ apareció en SummerSlam para confrontar al ‘Big dog’ quien acababa de derrotar a John Cena.

Luego, ‘The Beast’ apareció esporádicamente en Smackdown para pedir una oportunidad por el título a actual campeón, sin embargo, éste se negaba. Hasta que en el reciente programa de la marca azul, se pactó la lucha entre ambos luchadores para WWE Crown Jewel 2021.