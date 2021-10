WWE Crown Jewel 2021 EN VIVO | EN DIRECTO| ONLINE | se realizará este 21 de octubre a partir de las 11 de la mañana (horario peruano), desde el Mohammed Abdo Arena en la ciudad de Riyadh, Arabia Saudita. Sigue aquí todas las incidencias, minuto a minuto y resultados del evento PPV de la WWE a través de FOX Action y WWE Network.

Este evento se organiza desde el 2018 como parte de una asociación estratégica entre la empresa de Vince McMahon y la Autoridad Deportiva General de Arabia Saudita. Cada edición muestra peleas impactantes como, por ejemplo, en el año de su debut se presenció el D-Generation X (Triple H & Shawn Michaels) vs. The Brothers of Destruction (The Undertaker & Kane).

WWE Crown Jewel 2021: horarios

Perú - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

México - 11:00 a.m.

Estados Unidos - 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Venezuela - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m

Chile - 1:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

Brasil - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m

En esta oportunidad, Roman Reigns vs. Brock Lesnar por el Campeonato Universal protagonizarán el combate central. Como se recuerda, la ‘Bestia encarnada’ apareció en SummerSlam para confrontar al ‘Big dog’ quien acababa de derrotar a John Cena.

Luego, ‘The Beast’ apareció esporádicamente en Smackdown para pedir una oportunidad por el título a actual campeón, sin embargo, éste se negaba. Hasta que en el reciente programa de la marca azul, se pactó la lucha entre ambos luchadores para WWE Crown Jewel 2021.

Por su parte, otra de las luchas atractivas de la velada tendrá como protagonistas a peleadores de dos generaciones como Seth Rollins y a Edge. Su feudo comienza antes de SummerSlam cuando el ‘Arquitecto’ interfiere en la pelea entre la superestrella de categoría R y Reings.

El ‘Máximo oportunista’ se molesta con el exintegrante de The Shield e inician una rivalidad. Ellos se enfrentan en el ‘evento más caliente del verano’ y ‘Rated R Superstar’ se lleva la victoria, no obstante, ‘Savior’ se queda con las ganas y WWE Crown Jewel es la oportunidad perfecta para cobrarse la revancha.

¿Dónde ver WWE Crown Jewel 2021?

Podrás ver el WWE Crown Jewel 2021 el jueves 21 de octubre en español latino desde la señal de WWE Network y Star Action EN VIVO | ONLINE | GRATIS. De la misma manera, podrás tener todas las incidencias a través de la web de Depor.

Es importante mencionar que Edge volvió a los cuadriláteros a principios de año luego de superar una lesión en sus tríceps. El regreso del luchador fue a lo grande, pues ganó el Royal Rumble 2021, sin embargo, en Wrestlemania, no pudo conquistar el Título Universal.

Como has podido leer, estas son las dos luchas más interesantes del PPV de la WWE, sin embargo, no son las únicas. Por esa razón, a continuación te presentamos, el resto de los combates.

WWE Crown Jewel 2021: resto de combates

Mansoor vs. Ali .

Goldberg vs. Bobby Lashley.

Big E vs. Drew McIntyre por los Títulos de la WWE.

RkBro vs. AJ Styles y Omos por los títulos en pareja de la WWE.

Becky Lynch vs. Sasha Banks vs. Bianca Belair por el título femenino de WWE.

TE PUEDE INTERESAR