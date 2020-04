En estos tiempos del nuevo coronavirus, Drew McIntyre se ha convertido en la cara principal de la WWE. Desde que ganó la batalla real en el evento Royal Rumble 2020, ha ido ganando popularidad. Y se consagró cuando obtuvo el máximo título de la compañía en WrestleMania 36, luego de vencer a Brock Lesnar.

El gran problema para el ‘Psicópata escocés’ es que no pudo celebrar su victoria con el público. El SARS-CoV-2 ha hecho que gran parte del planeta entre en cuarentena para evitar que el virus se siga propagando. Por eso, en el magno evento de este año no hubo espectadores. Aún no es seguro que las personas puedan asistir a los shows. Lo harán de todas maneras cuando la pandemia del coronavirus esté controlada. Y cuando eso pase McIntyre quiere seguir siendo el monarca de la empresa.

“Quiero llegar a ese momento como campeón. Los fanáticos ya son apasionados y ruidosos de por sí. Quiero salir delante de ellos. Tuve mi momento en WrestleMania cuando me dirigí a la cámara y les di las gracias a todos. Pero quiero caminar, levantar el título ante ellos, y ese será un gran momento", declaró Drew en el último episodio del podcast “Chasing Glory”, conducido por Lilian Garcia.

“Ese momento va a ser muy recordado. Quiero ser el primero en salir al escenario. No quiero estar en un ‘dark match’, ni en ningún otro programa que ya haya sido filmado”, agregó el luchador.

En la entrevista, McIntyre también relató que estaba grabando un comercial en Escocia cuando la WWE le mandó un mensaje diciendo que lo iban a sacar de allí, pues los países ya estaban pensando en cerrar sus fronteras a causa del coronavirus.

“Llegamos al aeropuerto de Glasgow una hora antes. Perdimos la mitad del tiempo por hacer el comercial. Volé a Toronto para un evento en vivo. No había wifi en el avión y cuando aterricé, revisé mi teléfono: el evento se había cancelado. Luego, tuve que llegar a mi casa en Florida”, contó el escocés, quien en su próximo combate enfrentará a Seth Rollins, en el evento Money in the Bank 2020. El título estará en juego.

