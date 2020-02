Desde que regresó a WWE, John Morrison se junto con The Miz para recordar viejos tiempos. La dupla, después de todo este tiempo, decidió volver a retomar su carrera como equipo. Y en el WWE Super ShowDown 2020, alcanzaron la gloria otra vez.

Es que The Miz y Morrison ganaron los títulos en pareja de SmackDown tras vencer a The New Day en el WWE Super ShowDown en Arabia Saudita. La victoria fue gracias a un ‘rollup’ del ‘actor’ sobre Kofi Kingston, quien segundos antes había recibido un silletazo del ‘Shaman of Sexy’.

De esta forma, Morrison consiguió su primer título de WWE desde su regreso. En tanto, The Miz volvió a ganar el cinturón en azul en parejas, pues en 2019 lo tuvo junto a Shane McMahon.

Con este resultado, The New Day perdió su reinando de 111 días que llevaban Kofi Kingston y Big E. Los carismáticos luchadores obtuvieron los títulos el 8 de noviembre de 2019 en SmackDown.

